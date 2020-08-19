НАК "Нафтогаз" через одноименную дочернюю компанию продает промышленным потребителям газ по ценам ниже рыночных. Из-за этого независимые трейдеры терпят убытки и не могут работать на рынке.

Об этом речь идет в расследовании "Цензор.Нет".

Так, сообщается, что 2 июня цена газа в типовых текстах коммерческих предложений ГК "Нафтогаз", по информации потребителей, составляла 2 406 грн за тысячу кубометров газа.

В тот же день, согласно биржевому бюллетеню Украинской Энергетической Биржи (УЭБ), средневзвешенная биржевая (рыночная) цена, по которой реализовывал газ ГПК "Трейдинг" (еще одна дочерняя компания "Нафтогаза"), составила 2 566 грн за тысячу кубов.

То есть ГК "Нафтогаз" предлагал газ промышленным потребителям по цене на 7% ниже биржевой, по которой ГПК "Трейдинг" реализовывал ресурс другим трейдерам.

Разница в цене ГК "Нафтогаз" по сравнению со средневзвешенной биржевой ценой, по которой продавал газ ГПК "Трейдинг", наблюдалась и в другие дни.

Например, 23 июня коммерческое предложение ГК "Нафтогаз" составило 3 060 грн за тысячу кубов. А на УЭБ в тот же день ГПК "Трейдинг" реализовал газ со средневзвешенной ценой 3 495 грн за тысячу кубов газа, или на 14% дороже.

По словам главы Ассоциации газовых трейдеров (АГТУ) Андрея Мизовца, ценовой демпинг "Нафтогаза" вытесняет независимых трейдеров из сегмента поставки.

Также демпинговая политика "Нафтогаза", по его словам, наносит удар по украинским газодобывающим компаниям. Все они, включая и "Укргаздобычу" из группы "Нафтогаз", несут убытки.

Ассоциация газодобывающих компаний (АГКУ), объединяющая крупнейшие компании отрасли, включая принадлежащую "Нафтогазу" "Укргаздобычу", также направила официальное обращение к премьеру Денису Шмыгалю, в котором просит урегулировать ситуацию с убытками добывающих компаний от низких внутренних цен на газ.

Глава АГТУ Андрей Мизовец считает, что для нормализации ситуации на газовом рынке необходимо обязать "Нафтогаз" часть ресурса "Укргаздобычи" продавать на Украинской энергетической бирже, чтобы исключить демпинг группы и прекратить дискредитацию других участников рынка.

Напомним, на прошлой неделе "Нафтогаз" резко обвалил курс доллара.

Также мы писали о том, что в рамках "большой приватизации" может быть продано до 50% акций Укрзализныци, Нафтогаза и Укрпочты.