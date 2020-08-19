Протестующие в Минске собрались у зданий МВД и КГБ
Протестующие в белорусской столице проводят акцию у зданий министерства внутренних дел (МВД) и Комитета госбезопасности (КГБ).
Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".
По словам очевидцев, со стороны зданий МВД и КГБ перекрыта пешеходная часть проспекта. Около крыльца КГБ стоит автозак, поэтому около тысячи протестующих собрались на противоположной стороне улицы. Участники протесты скандируют "Выпускай", держат флаги и плакаты, играет музыка.
Пока силовики никого не задерживают.
Напомним, вчера белорусы с шариками пришли под СИЗО поздравить мужа Тихановской Сергея с днем рождения. Он находится в заключении после того, как его задержали и не допустили до участия в выборах, из-за чего кандидатом в президенты стала его жена, Светлана.
Как сообщалось, сегодня лидеры стран ЕС признали нечестными выборы в Беларуси. Меркель говорит, что вмешательства извне быть не должно.