Сегодня на 102-м году жизни скончался академик Борис Патон - глава всей украинской науки, начиная с 1962 года и по сей день.

Это великий советский и украинский ученый, известный во всем мире. Впоминаем, что о нем известно.

"Гений. Легенда". Реакция на смерть Патона

Одним из первых выразил соболезнование в связи со смертью Патона Владимир Зеленский. Президент не указал причины смерти, однако, вероятно, ученый почувствовал ухудшение состояния здоровья еще весной, поскольку тогда решил покинуть пост НАНУ.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первым награжден званием Героя Украины. Академик.

Гений. Легенда.

Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности.

И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец.

Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем.

Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени.

Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича.

Вечная память!"

Написали теплые слова о Патоне и сотрудники Национального Института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, перечислив лишь некоторые регалии ученого.

"Украинская наука понесла большую потерю! На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон.

Борис Патон - бессменный с 1962 года президент Национальной академии наук Украины и Института электросварки (имени своего отца) с 1953 года, ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук (1952). Патон является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1200 публикаций, в том числе 20 научных монографий".

Журналист Олег Галив написал:

"Болезненная потеря для Украины.

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон. Об этом сообщил секретарь СНБО Данилов.

К большому сожалению, Борис Патон так и не дождался расцвета современной украинской науки".

Активистка Ирина Пугачева отметила: "Это тот случай, когда не знаешь человека лично, но чувствуешь какую-то глубокую потерю".

Экс-нардеп Игорь Мосийчук отметил, что ушел из жизни человек-эпоха.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отметила, что украинская высшая школа - это Патон.

"Умер Борис Евгеньевич Патон. Не просто ученый, не просто академик, а целый человек-эпоха в украинской науке, в украинской истории.

К его фамилии даже не надо ставить никаких регалий, должностей и званий. Уже сама фамилия "Патон" стало именной.

Видимо, совсем не случайно Борис Евгеньевич родился в один день с созданием Национальной академии наук Украины - 14 ноября 1918 года. Той школы и академии, которой он отдал всю жизнь, все свои знания, все свои силы.

Украинская наука, украинская высшая школа, украинские технологии - это Патон, это его школа, это его изобретения, это его ученики.

Горжусь тем, что лично знала мэтра и имела счастье с ним общаться. Очень светлый, искренний и добрый Человек.

В народе говорят, что на Спас ворота в рай открыты... Земля Вам пухом, дорогой Борис Евгеньевич! Помним!"

А вот бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян счел корректным вплести в соболезнования политику, впрочем, это у него получилось неуместно.

"Умерла легенда - Борис Патон.

Пережил всех Президентов Украины, Зеленского - не пережил.

Вечная память!"

Биография и вклад Бориса Патона

Борис Патон - сын известного инженера Евгения Патона, который разработал технологию цельной сварки и чьим именем назван киевский мост через Днепр.

Евгений Патон - отец украинского ученого

Борис родился в Киеве, мать его была домохозяйкой. В 1941 году Патон поступил в Киевский политех. Через четыре года он стал кандидатом наук и тоже, как и отец, занимался вопросами сварки. Чему не помешал даже "неуд" по марксизму-ленинизму.

Данный пробел не воспрепятствовал и головоломному карьерному росту Бориса в Советском Союзе.

Менее чем через 20 лет Борис Патон возглавил Академию наук УССР и пробыл на этом посту до ее преобразования в НАН Украины. Которую тоже возглавлял до самой смерти, встретив здесь свое столетие. Правда, на новый конкурс он уже не подавался.

Борис Патон в молодости

За это время Борис Евгеньевич стал автором четырех сотен изобретений в сфере сварочных технологий. Его работы помогают проводить сварку под водой, в космосе и даже в организме человека. Последняя технология появилась в 90-х годах.

Она называется "шов Патона" - сварка живых тканей, при которой кровопотери в несколько раз меньше, чем при обыкновенной операции. Осуществляется лазером. Идея пришла академику в 1995 году, когда он попал в больницу и подвергся операции.

Патону поставили в Киеве памятник при жизни, к которому, по словам ученого, он "привык".

Академик пережил и свою жену Ольгу, с которой прожил в браке 65 лет, и единственного ребенка - дочь Евгению, которая умерла в возрасте 53 лет.

"Не могу сидеть без дела". Секрет долголетия

Почти до 80 лет Борис Патон регулярно играл в теннис и катался на водных лыжах. Однако главным секретом своего долголетия он считал не только спорт.

"Нужно получать удовлетворение от своего труда и от своей жизни и оставаться оптимистом, несмотря ни на что. Как бы ни складывалась жизнь, я стараюсь этого принципа придерживаться", - рассказывал он.

Также еще одним непременным условием жизни Патон считал работу. Сам он вспоминал, что имел за всю жизнь максимум 10-20 выходных дней.

"Проблема нашего общества в том, что многие люди психологически незрелы. Они не привыкли бороться за себя, за свое благосостояние. Им трудно быть кузнецом своего счастья. А я считаю, если не работать день и ночь, а все жалеть себя и жалеть, искать виновных, плакаться, — дела не будет", - говорил Борис Патон.

“Каждый день встаю спозаранку и обдумываю план работы, расставляю приоритеты. Стараюсь быть в курсе событий в нашей стране и в мире. Не могу сидеть без дела", - объяснял ученый.

Еще одна цитата: "Секрет моего долголетия - спорт и здоровое питание. Из еды больше всего нравится борщ и черный хлеб".

Патон и современная Украина

Несмотря на то, что Борис Евгеньевич сохранял карьерные высоты, он признавал, что наука в независимой Украине пришла в упадок. Правда, без особого фрондерства. Он заявлял, что власть игнорирует предложения научного сообщества и не выделяет достаточно средств.

"Наша страна не понимает, что наука ей нужна. Надеюсь, что не понимает только временно", - говорил он.

Патон не оставался в стороне от политики - видимо, должность не позволяла.

В 2010 году он был доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах. Но уже в августе 2011 года в числе других ученых поддержал Виктора Януковича.

Он стал одним из десяти подписантов письма в поддержку его политики. Инициировала это письмо профессор Ольга Богомолец, подписали ректор Могилянки Сергей Квит, Борис Патон и другие.

В тот момент власть Януковича начала уголовное преследование Тимошенко по "газовому делу". Что вызвало гневную реакцию как "оранжевой" оппозиции, так и на Западе. "Письмо десяти", которое появилось за день до ареста Юлии Владимировны, видимо, было призвано показать, что у Виктора Федоровича есть поддержка в обществе.

"Мы в этом на Вашей стороне, господин Президент. И мы уверены, на Вашей стороне большинство украинцев, желающих, чтобы в стране был порядок. Вы правы, демократия - это не хаос и не беспорядок. …Идите смело выбранной Вами дорогой - реформируйте Украину, не допустите сворачивания реформ, ломайте коррупцию и ведите государство к демократическому управлению. С вами – народ", - говорили подписанты обращения.

Есть еще одна история, которая вокруг имени Патона закрутилась совсем недавно. Институт национальной памяти планирует срезать с моста имени его отца советскую символику. Мост построен в советское время - в 1953 году.

Сам Борис Евгеньевич говорил, что часто останавливается на этом мосту, чтобы вспомнить о своем отце. Как бы он отнесся к тому, что с творения Патона-старшего срезают звезды, серп и молот - теперь мы уже не узнаем.