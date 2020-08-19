В среду, 19 августа, не стало выдающегося советского и украинского ученого в области металлургии и технологии металлов, многолетнего главы Национальной академии наук Украины Бориса Патона. Ему был 101 год.

Борис Патон был сыном академика, директора Института электросварки и преподавателя Киевского политехнического института Евгения Патона, внуком русского военачальника, героя русско-турецкой войны, генерала от инфантерии Виктора Будде.

Он окончил Киевский политех и более 70 лет проработал в Институте электросварки, получившего имя его отца.

С 1962 года Патон непрерывно был президентом Национальной академии наук Украины.

Также он известен как политик и общественный деятель: при СССР Борис Евгеньевич был депутатом и членом Президиума Верховного Совета УССР, депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР, народным депутатом СССР от КПСС. В годы независимости входил в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

На счету Патона свыше тысячи публикаций, в том числе 20 монографий, а также более 400 изобретений.

Прижизненный бюст ученому перед научно-природоведческим музеем в Киеве (установлен в 1982 году)

Как писала "Страна", весной Патон впервые за много лет не подал свою кандидатуру на выборы нового президента НАНУ.

Мы также сообщали о 101-летии академика, которое он праздновал в ноябре прошлого года.