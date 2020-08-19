Молодая одесситка выгуливала трехлетнего ребенка по улицам города на поводке. Очевидцы засняли эту странную картину и выложили видео в сеть.

Так, ролик появился в Telegram-канале "Подслушано Одесса".

На кадрах видео - молодая девушка. Она идет рядом с мальчиком приблизительно трехлетнего возраста. Он одет в специальный жилет, напоминающий шлейку, к которому прикреплен поводок. Кем именно девушка приходится ребенку - неизвестно, равно как и то, почему она выбрала такой странный способ прогулки.

Напомним, "Страна" публиковала видео, как на курорте Запорожья бабушка купала внука на поводке, который был привязан к ноге ребенка.

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