Появилось видео, как молодая женщина выгуливает на поводке ребенка по улицам Одессы
Молодая одесситка выгуливала трехлетнего ребенка по улицам города на поводке. Очевидцы засняли эту странную картину и выложили видео в сеть.
Так, ролик появился в Telegram-канале "Подслушано Одесса".
На кадрах видео - молодая девушка. Она идет рядом с мальчиком приблизительно трехлетнего возраста. Он одет в специальный жилет, напоминающий шлейку, к которому прикреплен поводок. Кем именно девушка приходится ребенку - неизвестно, равно как и то, почему она выбрала такой странный способ прогулки.
Напомним, "Страна" публиковала видео, как на курорте Запорожья бабушка купала внука на поводке, который был привязан к ноге ребенка.
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