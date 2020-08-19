Со среды, 19 августа, Десятинный переулок в центре Киева стал пешеходным.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Десятинный переулок стал пешеходным", - говорится в сообщении.

Как сообщается, заезд автомобилей и их парковка на Десятинном переулке с сегодняшнего дня запрещается. От улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения.

Это решение было принято, чтобы сделать историческую часть Киева более комфортной для жителей и гостей столицы.

Кроме того, в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА обратили внимание водителей, что на этой локации будет работать эвакуатор. Поэтому специалисты призывают учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там свой транспорт.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве появились улица Гарета Джонса и сквер Магомаева.

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