Известный румынский певец погиб в столкновении с поездом прямо во время прямого эфира в Instagram. Видео
Известный румынский поп-исполнитель Тави Пустиу погиб. В автомобиль, на котором он ехал вместе со своей супругой, на железнодорожном переезде врезался поезд. В момент происшествия музыкант вел прямой эфир в Instagram.
Об этом пишет The Sun.
29-летний поп-исполнитель ехал вместе с женой на автомобиле Ford Fiesta, за рулем была его супруга. Сам мужчина вел прямой эфир для подписчиков в Instagram. На видео, запись которого сохранилась в соцсетях, запечатлено, как артист курит в машине и слушает музыку. Затем выражение его лица резко меняется, когда Пустиу понимает, что сейчас в него врежется поезд.
В полиции заявили, что певец скончался в результате столкновения. Его 24-летняя супруга получила многочисленные травмы. В настоящее время она находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. По данным правоохранителей, авария произошла из-за несоблюдения правил движения на железнодорожном переезде. После столкновения пожарные с трудом вытащили пару из-под обломков транспорта.
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