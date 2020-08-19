Известный румынский поп-исполнитель Тави Пустиу погиб. В автомобиль, на котором он ехал вместе со своей супругой, на железнодорожном переезде врезался поезд. В момент происшествия музыкант вел прямой эфир в Instagram.

Об этом пишет The Sun.

29-летний поп-исполнитель ехал вместе с женой на автомобиле Ford Fiesta, за рулем была его супруга. Сам мужчина вел прямой эфир для подписчиков в Instagram. На видео, запись которого сохранилась в соцсетях, запечатлено, как артист курит в машине и слушает музыку. Затем выражение его лица резко меняется, когда Пустиу понимает, что сейчас в него врежется поезд.

В полиции заявили, что певец скончался в результате столкновения. Его 24-летняя супруга получила многочисленные травмы. В настоящее время она находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. По данным правоохранителей, авария произошла из-за несоблюдения правил движения на железнодорожном переезде. После столкновения пожарные с трудом вытащили пару из-под обломков транспорта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vali Alexandrescu (@alexandrescuvali) 18 Авг 2020 в 3:12 PDT

Напомним, "Страна" писала о том, как украинская тревел-блогер погибла в ДТП в Таиланде.

Также мы сообщали, что в Нью-Йорке скоростной поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов.