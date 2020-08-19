В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси заявили, что инаугурация президента Александра Лукашенко, который набрал 80,1% голосов, состоится в течение двух месяцев. Однако точную дату они пока не назвали.

Об этом со ссылкой на представителя ЦИК сообщает TACC, в среду, 19 августа.

"Конкретную дату определят организаторы, инаугурация пройдет не позже чем через два месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, по официальным данным ЦИК, за главную главную оппозиционную оппонентку Лукашенко Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей. После чего она призвала Европу не признавать победу действующего президента. Она заявила, что выборы не были честными, результаты сфальсифицировали.

Сегодня, в связи с нестабильной ситуацией в Беларуси, Евросоюз провел экстренный саммит. По его итогам лидеры стран ЕС признали нечестными выборы в республике.

Также Европейский совет принял сегодня итоговую декларацию. В ней не признаются результаты президентских выборов в Беларуси, но нет призыва провести новые. В Европе считают, что политический кризис нужно решать в ходе диалога сторон. Лукашенко же негативно отреагировал на происходящее и пригрозил европейским лидерам и Зеленскому ответственностью за "разжигание беспорядков"