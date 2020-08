Российский космонавт Иван Вагнер, который находился на борту МКС снял на видео пять неопознанных объектов, которые пролетали группой над Землей.

Видео космонавт опубликовал в своем Твиттере.

"На 9-12 секундах появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или...?", - сообщил Вагнер.

"Информация доведена до руководства госкорпорации "Роскосмос". Материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа", - написал космонавт.

Также он опубликовал и саму запись, которую он делал в замедленном режиме, чтобы запечатлеть полярное сияние над Антарктидой.

"Кадры делались 1 раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров/сек. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", - пояснил Вагнер.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU