Пять НЛО пролетели нал Землей. Скриншот

Российский космонавт Иван Вагнер, который находился на борту МКС снял на видео пять неопознанных объектов, которые пролетали группой над Землей. 

Видео космонавт опубликовал в своем Твиттере. 

"На 9-12 секундах появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или...?", - сообщил Вагнер.

"Информация доведена до руководства госкорпорации "Роскосмос". Материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа", - написал космонавт.

Также он опубликовал и саму запись, которую он делал в замедленном режиме, чтобы запечатлеть полярное сияние над Антарктидой. 

"Кадры делались 1 раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров/сек. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", - пояснил Вагнер.

Напомним, военные США создают рабочую группу по изучению НЛО.

Также мы писали, что Пентагон обещает обнародовать материалы исследований про НЛО.

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