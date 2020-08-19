Защита актера Михаила Ефремова, устроившего 8 июня в пьяном виде смертельное ДТП в Москве, выдумала новую тактику действий. Адвокат Эльман Пашаев уверяет, что на артиста оказали некое внешнее воздействие, которое и привело к аварии. В доказательство он предъявил результаты экспертизы о таком воздействии.

Распечатку с перечислением того, как могли воздействовать на актера, опубликовал Телеграм-Канал Mash.

Некий эксперт Ю. Фиалко установил следующие возможности внешнего воздействия на артиста:

через спутник или иным путем по управлению двигателем через электронные системы;

телефонный звонок и другие внештатные ситуации;

получение неожиданной вести;

ослепление лучом лазера;

вброс каких-то отравляющих паров и веществ через кондиционер или разлив в салоне.

Авторы Телеграм-канала поиронизировали по поводу пункта "получение неожиданной вести".

"Например, мог узнать, кто очень скоро станет на суде его адвокатом", - написали на канале.

Ранее "Страна" сообщала, что потерпевшие по делу о резонансном ДТП заявили иск Ефремову на один рубль.

Мы также писали, что актера продолжают оправдывать знаменитости. Так, сын Владимира Высоцкого назвал Ефремова на суде "очень хорошим" человеком.