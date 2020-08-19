Отравляющие пары в кондиционере и луч лазера. Защита Ефремова о причинах ДТП с участием актера
Защита актера Михаила Ефремова, устроившего 8 июня в пьяном виде смертельное ДТП в Москве, выдумала новую тактику действий. Адвокат Эльман Пашаев уверяет, что на артиста оказали некое внешнее воздействие, которое и привело к аварии. В доказательство он предъявил результаты экспертизы о таком воздействии.
Распечатку с перечислением того, как могли воздействовать на актера, опубликовал Телеграм-Канал Mash.
Некий эксперт Ю. Фиалко установил следующие возможности внешнего воздействия на артиста:
- через спутник или иным путем по управлению двигателем через электронные системы;
- телефонный звонок и другие внештатные ситуации;
- получение неожиданной вести;
- ослепление лучом лазера;
- вброс каких-то отравляющих паров и веществ через кондиционер или разлив в салоне.
Авторы Телеграм-канала поиронизировали по поводу пункта "получение неожиданной вести".
"Например, мог узнать, кто очень скоро станет на суде его адвокатом", - написали на канале.
Ранее "Страна" сообщала, что потерпевшие по делу о резонансном ДТП заявили иск Ефремову на один рубль.
Мы также писали, что актера продолжают оправдывать знаменитости. Так, сын Владимира Высоцкого назвал Ефремова на суде "очень хорошим" человеком.