По мнению эксперта, убить человека за рулем Ефремов мог вследствие "неожиданной вести". Скриншот из видео с места ДТП

Защита актера Михаила Ефремова, устроившего 8 июня в пьяном виде смертельное ДТП в Москве, выдумала новую тактику действий. Адвокат Эльман Пашаев уверяет, что на артиста оказали некое внешнее воздействие, которое и привело к аварии. В доказательство он предъявил результаты экспертизы о таком воздействии.

Распечатку с перечислением того, как могли воздействовать на актера, опубликовал Телеграм-Канал Mash.

Некий эксперт Ю. Фиалко установил следующие возможности внешнего воздействия на артиста:

  • через спутник или иным путем по управлению двигателем через электронные системы;
  • телефонный звонок и другие внештатные ситуации;
  • получение неожиданной вести;
  • ослепление лучом лазера;
  • вброс каких-то отравляющих паров и веществ через кондиционер или разлив в салоне. 

Авторы Телеграм-канала поиронизировали по поводу пункта "получение неожиданной вести".

"Например, мог узнать, кто очень скоро станет на суде его адвокатом", - написали на канале.

Внешние факторы воздействия на Ефремова

Ранее "Страна" сообщала, что потерпевшие по делу о резонансном ДТП заявили иск Ефремову на один рубль.

Мы также писали, что актера продолжают оправдывать знаменитости. Так, сын Владимира Высоцкого назвал Ефремова на суде "очень хорошим" человеком.

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