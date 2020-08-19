В среду, 19 августа, в Беларуси уже 11-й день продолжаются акции протеста, участники которых требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов президента. В Минске вечером запланирован митинг у здания МВД.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

Так, на протяжении всего дня минчан призывали поддерживать рабочие коллективы предприятий, которые объявили забастовку. В частности, речь шла о МАЗ, МТЗ, Атланте, Белкоммунмаше, ОНТ и других.

А с 18:00 протестующие в Минске планировали собраться у здания МВД на проспекте Независимости, чтобы потребовать свободу всем политзаключенных, правды о пропавших и "трибунала".

В других городах также планировали весь день поддерживать коллективы предприятий, объявивших забастовку. А в 18:00 - собраться в центре городов, чтобы признать Координационный совет оппозиции представителем своих интересов. А после - проследовать к зданию местного МВД И потребовать свободу всем политзаключенных, правды о пропавших и "трибунала".

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси во вторник, 18 августа, проиошла пауза в "беломайдане" и Лукашенко против "нацистов".

Также мы писали, что сегодня, 19 августа, лидеры стран ЕС признали нечестными выборы в Беларуси.

Кроме того, сообщалось, что ЕС принял декларацию по итогам "белорусского" заседания. В ней не оказалось призывов к перевыборам.