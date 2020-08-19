В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявили, что выявили признаки подготовки масштабной кибератаки со стороны спецслужб РФ на органы государственной власти Украины перед Днем Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в среду, 19 августа.

Так, сотрудники Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили активизацию хакерской группировки "Gamaredon", "за которой стоят спецслужбы Российской Федерации".

"Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах. … Проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаки на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам", - сообщает пресс-служба СНБО.

Напомним, ранее в СБУ заявили об успешном отражении кибератаки на представительство президента Украины в Крыму.

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