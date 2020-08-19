Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МИД республики донести официальную позицию белорусских властей о ситуации в республике лидерам Евросоюза и Украины.

Об этом он сказал по итогам заседания Совета безопасности, пишет белорусское госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, европейских лидеров нужно предупредить об ответственности за якобы разжигание беспорядков в Беларуси.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - сказал Лукашенко.

Напомним, лидеры ЕС на сегодняшней внеочередной видеоконференции о ситуации в Беларуси признали нечестными выборы в республике.

"Нет сомнений, что были массивные нарушения правил на выборах", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что лидеры ЕС единогласно пришли к выводу, что Беларусь должна провести новые выборы. Об этом же заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ЕС должен поддержать мирные протесты в Беларуси, которые возглавляет оппозиция. Президент Владимир Зеленский не поздравил Лукашенко с победой.

Стоит отметить, что ранее президент Беларуси заявлял, что Украина "приказывает" Беларуси провести повторные президентские выборы. Однако в Офисе президента отвергли его обвинения.