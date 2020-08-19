Европейский совет, собравшийся 19 августа в Брюсселе на экстренный саммит по поводу ситуации в Беларуси и Мали, принял итоговую декларацию. В ней не признаются результаты президентских выборов в Беларуси, но нет призыва провести новые. В Европе считают, что политический кризис нужно решать в ходе диалога сторон.

Ключевые тезисы итогов саммита опубликованы на сайте Евросовета.

Приводим текст документа.

Члены Совета Европы обсудили ситуацию в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

ЕС очень внимательно и с растущей озабоченностью следит за развитием событий в Беларуси. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, поэтому мы не признаем их результаты.

Народ Беларуси имеет право определять свое будущее. Члены Совета Европы выражают свою явную солидарность с народом Беларуси в его стремлении реализовать свои основные демократические права.

Члены Совета Европы осуждают непропорциональное и неприемлемое насилие со стороны государственных властей против мирных демонстрантов. Необходимо избегать насилия, и все незаконно задержанные должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Представители гражданского общества и оппозиции, участвующие в обсуждении передачи власти, должны быть защищены от произвольных арестов и насилия. ЕС ожидает полного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений.

ЕС вскоре введет санкции против значительного числа лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов.

Прогресс, достигнутый в последние годы в отношениях между ЕС и Беларусью, находится под угрозой. Любое дальнейшее ухудшение ситуации повлияет на наши отношения и будет иметь негативные последствия.

Мы призываем белорусские власти найти выход из кризиса через прекращение насилия, деэскалацию и всесторонний национальный диалог. Только мирный и демократический процесс, подкрепленный независимыми и свободными СМИ и сильным гражданским обществом, может обеспечить устойчивые решения. Все стороны, включая третьи государства, должны поддержать такой процесс.

Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и будем готовы внести свой вклад в усилия по мирному прекращению кризиса. ЕС полностью поддерживает предложения ОБСЕ о диалоге в Беларуси и готов оказать содействие в их продвижении.

Ранее "Страна" приводила слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам саммита.

Мы также цитировали обвинение Лукашенко в адрес Запада по поводу финансирования протестов в Беларуси.