Мэр Львова Андрей Садовой заявил о намерении снова баллотироваться на выборы городского головы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"19 августа, мне 52 года. Благодарю всех, кто звонит, посылает SMS - очень много поздравлений. И есть вопрос: "Слушай, Андрей, ты идешь на следующие выборы?". Я себе думаю: завод по переработке мусора начали строить, еще есть очень много проблем. Надо достроить? Надо. А улицу Бандеры или Субботовскую с Рясное-2 на Левандовку надо? Надо. А Шевченко, Богдана Хмельницкого? Вот все бросить на произвол? Это как-то несерьезно. Поэтому иду", - сказал Садовый.

Стоит отметить, что осенью 2018 года Садовой заявлял, что больше не планирует баллотироваться на пост львовского мэра. Он отмечал, что данное решение связано с желанием работать на уровне государства. Позже он повторил свое обещание в 2019-м.

Напомним, Садовой занимает пост мэра с апреля 2006 года. В 2019 году он баллотировался на президентских выборах 2019 года, но в марте решил снять свою кандидатуру в пользу экс-министра обороны (2005-2007) лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Как сообщалось, местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Старт предвыборной кампании назначен на 5 сентября.