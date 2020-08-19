Радикал Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве человека, подтвердил информацию о том, что в материалах дела Шеремета фигурирует его номер телефона.

Об этом Стерненко сообщил в Facebook.

Так, по словам радикала, следователи полиции в рамках производства по убийству Шеремета брали разрешения на прослушивание и слежку за "десятками активистов по всей стране", поясняя это тем, что они могут быть причастными к преступлению.

"В производстве есть 2 моих телефона. Актуальный и старый, которым я не пользуюсь уже лет 7. Для чего полиции нужны были данные по ним, если ни в день убийства Павла Шеремета, ни за несколько месяцев до того я даже не был в Киеве?" - написал Стерненко.

Он обвинил полицию в незаконной слежке, заключении невинных и покрытии преступников, которые происходят, по его мнению, по желанию главы МВД Арена Авакова и под прикрытием президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее СБУ завершила досудебное расследование дела об убийстве радикалом Стерненко человека.

Также мы писали о том, что зарезавшему человека радикалу Сергею Стерненко смягчили меру пресечения. Суд назначил ему ночной домашний арест до 21 сентября.