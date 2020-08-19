Сотрудник Окружного административного киевского суда (ОАКС) заразился коронавирусом. В связи в этим, руководство установило временные карантинные ограничения в суде. В частности, иски, ходатайствами и другие документы сейчас можно подать только онлайн, а не при личном визите.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК на своей странице в Facebook, в среду, 19 августа.

Так, руководство сообщает о прекращении личных приемов документов. "Обратиться в суд с исковыми заявлениями, ходатайствами и другими документами можно при помощи почты, подсистемы "Электронный суд" или электронной почтой inbox@adm.ki.court.gov.ua", - говорится в заявлении.

Судьям ОАСК рекомендуется проводить заседания в режиме видеоконференции. Все судебные заседания отменены, кроме дел, которые требуют срочного разбирательства.

Кроме того, всем участникам судебного заседания должны измерять температуру и только после этого, в масках, допускать в зал.

Напомним, в Киеве сегодня коронавирус обнаружили у 215 человек. А это значительный суточный рост, ведь еще вчера, 18 августа, количество зараженных было 88.

Также мы писали, что в Украине в среду зафиксировали антирекорд по числу заболевших Covid-19. За сутки заразились еще 1 967 человек.