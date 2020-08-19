Кабмин 19 августа начался уже по традиции с карантинных вопросов. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тотальный карантин, согласно рекомендациям ВОЗ, Украина вводить не будет, но это не отменяет ответственности граждан за свое здоровье и жизнь, поэтому маски, дистанции и дезинфекция остаются актуальными.

Приоритет Кабмина на ближайшие недели - это подготовка к учебному году в новых условиях школ и детсадов. Правительство поручило местным органам власти, Минздраву и Минобразования провести проверки учебных заведений до 1 сентября и после начала учебного года на предмет того, как исполняются карантинные предписания. И если будут нарушения, то "последуют радикальные кадровые решения". То есть основная ответственность - на органах местной власти.

В свете карантинных ограничений в Украине пройдут и местные выборы. Правительство поручило Минздраву разработать соответствующие процедуры. Также на повестке дня обеспечение избирательных участков средствами защиты.

По местным выборам Кабмин принял два постановления - о механизме финансирования территориальных избирательных комиссий и субвенции на выборы. Всего планируется выделить порядка 2,3 млрд гривен. "Выборы пройдут на новой административно-территориальной основе и фактически будут итогом реформы по децентрализации", — отметил Шмыгаль.

Из других вопросов, которые рассмотрел Кабмин, - о продлении программы компенсаций по частичной безработице (правительство сможет распространять ее не только на время карантина по коронавирусу, но и в случае возможных вспышек других заболеваний, правда с "учетом финансовых возможностей"), перераспределении средств по программе "Большая стройка" и финансирование аэропортов.

Кроме почти 120 млн на достройку взлетной полосы аэропорта "Одесса", планируется пустить 30 млн на проектировку нового аэропорта в Мукачево. Правда, как заявил министр финансов Сергей Марченко, есть небольшая проблема - дефицит средств в 25 млн. И как будет решаться этот вопрос - неизвестно. Помимо аэропорта в Мукачево, будут изменения и по аэропорту "Ужгород". Удалось договориться со Словакией по проблемным моментам, касающимся этого аэропорта (там часть территории заходит на земли соседнего государства). Что, как заверили в Кабмине, решит проблемы с авиасообщением в западных регионах страны. Понятно, что речь идет в первую очередь о заробитчанах, которым будет проще выезжать на работу в Европу.

Параллельно Украина денонсировала соглашение в рамках СНГ о радионавигационном сотрудничестве. "Это наш ответ на аннексию Крыма и нарушение Россией международного законодательства. Госавиаслужба с 2014 года выписала российским авиакомпаниям 107 тысяч протоколом на 14,5 млрд по полетам над Крымом. Понятно, что ни о каком сотрудничестве не может быть и речи", — завил Шмыгаль.

Из "приятного", по словам Шмыгаля, в повестке дня - празднование Дня независимости Украины.

"Страна" разбиралась, что принял Кабмин 19 августа.

Платить безработным и забирать деньги обратно

Кабмин предложил расширить рамки программы по поддержке украинцев по частичной безработице на период карантина. Соответствующий законопроект был одобрен правительством, и теперь последнее слово за депутатами.

Как отметил министр экономики Петрашко, программа показала свою эффективность — удалось сохранить больше 360 тысяч рабочих мест.

Напомним: эту программу еще в начале карантина утвердил парламент. Она предусматривает выплаты украинцам, отправленным в вынужденный простой. В апреле этого года Кабмин выделил на такие компенсации больше 4,7 млрд гривен.

Правда, в июле правительство перенаправило 2 млрд из этой суммы на коронавирусные доплаты медикам.

Как указано в пояснительной записке, выплаты по частичной безработице на конец июля составили порядка 2 млрд. То есть, если будет ужесточение карантина и предприятия снова остановятся, с деньгами могут быть вопросы.

Тем не менее Кабмин предлагает расширить рамки программы и распространить ее не только на время карантина по коронавирусу, но и в случае любых карантинных ограничений, если они будут (скажем, в случае вспышек других заболеваний).

При этом правительство хочет получить полномочия самостоятельно определять порядок предоставления такой помощи, ее размер (сейчас - в пределах минимальной зарплаты), сроки предоставления и главное - порядок возврата средств.

"Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и финансовых возможностей", - пояснили в Кабмине. А с последними как раз дела обстоят не очень хорошо. Кабмин даже дал протокольное поручение усилить контроль за уплатой предприятиями долгов по ЕСВ "для стабильных выплат пенсий". Кстати, часть средств от ЕСВ направляется и в Фонд социального страхования, который финансирует выплаты по безработице.

Но в любом случае менять схему получения денег и суммы компенсаций правительство, в случае принятия этого проекта, может самостоятельно, без участия парламента, что намного проще и быстрее.

Правда, проект еще могут доработать, на что Кабмин отвел два дня. Так что какие еще пункты там появятся - пока неясно.

Больше 2 млрд на местные выборы

Правительство решило вопрос с финансированием местных выборов, которые пройдут в Украине этой осенью. Постановление Кабмина прописывает порядок финансирования ведения Госреестра избирателей и изготовления именных приглашений для избирателей. Оно принято на выполнения заключительных положений Избирательного кодекса.

В постановлении, в частности, прописано, что финансирование Госреестра избирателей, избирательные списки при проведении выборов депутатов, сельских и городских глав осуществляется за счет государственной субвенции местным органам власти. Повторные, промежуточные выборы - за счет местных бюджетов.

Казначейство перечисляет субвенции, согласно помесячному расписанию, на счета местных администраций, которые являются распорядителями средств. В случае проведения повторных, промежуточных выборов затраты на них должны вноситься в местные бюджеты.

Всего на местные выборы планируется выделить из госбюджета 2,3 млрд гривен. Они пройдут уже на новой административно-территориальной основе и станут своего рода итогом реформы децентрализации, — отметил Денис Шмыгаль.

Другим постановлением Кабмин утвердил порядок финансирования избирательных комиссий, а также возврата местными властями неиспользованных средств. Комиссии получили право перераспределить средства по разным статьям расходов. В течение 10 дней после оглашения результатов выборов комиссии должны отчитаться о расходовании бюджета и сообщить о возможных долгах, если они появились. Но компенсации этих долгов будут только до окончания бюджетного периода (то есть до конца года).

Новый аэропорт

Кабмин принял сразу несколько авиационных решений. Во-первых, почти 150 млн планируется направить на аэропорты. 117 млн пойдет на достройку взлетной полосы аэропорта "Одесса" и еще 30 млн - на проектирование нового аэропорта в Мукачево Закарпатской области. Правда, Минфин порекомендовал это постановление доработать, так как, по его оценкам, дефицит средств составит 25 млн гривен.

Также, как отметили в Кабмине, достигнута договоренность со словацкой стороной о снятии вопросов по аэропорту "Ужгород". Напомним: часть его территории заходит на земли Словакии, поэтому полноценно эта площадка не работает. Уже в сентябре готовится подписание межгосударственного соглашения на этот счет, что разблокирует работу "Ужгорода".

В связи с этим Кабмин прогнозирует существенное улучшение авиасообщения в западных регионах Украины. Понятно, что главными пассажирами станут заробитчане, которые смогут намного быстрее и удобнее добираться в Европу. Это снимет нагрузку с наземных пунктов пропуска.

А вот на перелетах в страны СНГ Кабмин решил не зацикливаться. С подачи Мининфраструктры правительство приняло решение о выходе Украины из межгосударственного консультационного совета "Радионавигация", который занимается системами дальнего радионавигационного обеспечения. "Такие системы не используются на самолетах гражданской авиации в Украине из-за отсутствия подобного оборудования на судах иностранного производства. На территории Украины была размещена одна наземная передаточная станция в Симферополе, о состоянии которой сейчас неизвестно", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, для Украины, которая придерживается международных стандартов в авиасообщении, это соглашение давно потеряло актуальность. К тому же прежние договоренности по авиации мешают Госавиаслужбе взыскивать штрафы с российских авиакомпаний, которые летают в Крым. В своих ответах на запросы украинской стороны МИД России указывал, что соглашения о сотрудничестве в области воздушного сообщения с Украиной РФ не нарушала.

Большая стройка и отмена НДС для поляков

Едва ли не на всех последних заседаниях Кабмина рассматриваются вопросы, связанные с "Большой стройкой". Не стало исключением и заседание правительства 19 августа.

В частности, были приняты решения о перераспределении средств по разным объектам. Так, на четыре отдельных участка разбита трасса М12 Стрий - Тернополь - Кропивницкий - Знамянка. Также часть средств перенесут на ремонт трассы Р14 Луцк - Маневичи - Дольск.

Кабмин обещает, что активизируется польско-украинская программа по ремонту дорог и пунктов перехода на 100 млн евро, которая не могла сдвинуться с мертвой точки в последние пять лет. Уже в эту пятницу представители правительства проинспектирую ряд объектов и будут контролировать ход строительства.

Специально под этот проект Кабмин принял изменения в Налоговый кодекс, освободив от НДС товары и услуги от польских компаний, принимающих участие в работах, а также украинских подрядчиков.

Куратор для моряков

Кабмин изменил схему подготовки и выдачи дипломов морякам. "Страна" уже писала о международном скандале, когда из-за отсутствия необходимого регулирования сертификаты украинских моряков отказывались признавать их заграничные работодатели.

Как пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий, в этой отрасли намечена большая реформа. Государственную инспекцию по подготовке и сертификации моряков решили вообще ликвидировать как "лишнюю и коррумпированную надстройку".

Ее функции будут выполнять серийные центры. После тренингов моряки будут сдавать экзамены "в кабинетах с видеонаблюдением" и получать дипломы уже в сервисных центрах, которые станет курировать Морская администрация. Также будет создан единый государственный реестр моряков. Новая система начнет работать уже в течение трех месяцев.

Культура за деньги

Культуру в Украине будут финансировать по-новому. Кабмин утвердил концепцию реформы финансирования системы обеспечения населения культурными услугами на 2020-2025 годы. Пока это лишь набор лозунгов и картинок, который обещает "окультурить" украинцев и повысить зарплаты занятым в этой отрасли специалистам. Просчета - в какую сумму все это обойдется государственному бюджету - в концепции нет. Указано, что смета будет разработана отдельно.

Согласно концепции, коммунальные и государственные учреждения культуры смогут оказывать услуги населению по нескольким схемам — бесплатно, на условиях сооплаты или по полной стоимости. Кабмин дополнительно должен утвердить подробные модели финансирования, а также методику определения себестоимости культурных услуг. Будет также "базовый набор" культурных услуг, который граждане смогут получать бесплатно, но что в него войдет - пока неясно. То есть станут ли в нашей стране платными, скажем, библиотеки, - вопрос открытый.

Один из пунктов - привлечение в культуру частного бизнеса на условиях государственно-частного партнерства. То есть компаниям упростят доступ к государственному финансированию и позволят по-полной зарабатывать на "культурном обслуживании" украинцев.

Цель - создать в Украине конкурентный рынок культурных услуг для поставщиков и потребителей.

Конец ПСО по газу

В Украине окончательно отменили ПСО по газу. Напомним: с 1 августа в Украине действуют рыночные цены по газу для населения. А в новом постановлении Кабмина указано, что "Нафтогаз" освобождается от обязанности продавать газ газовым компаниям, снабжающим население. То есть может им отказывать.

Из нормативки о спецобязательствах на рынке газа (для теплокоммунэнерго спеццены действуют до конца следующего отопительного сезона) исключили пункты о том, что поставщики газа не могут отказать в обслуживании бытовым потребителям, религиозным организациям и детскому центру "Артек".

То есть теперь алгоритм следующий - потребители заключают договоры с поставщиками газа, но последние могут их в любой момент разорвать, скажем, за долги. В этом случае должник переходит на снабжение "Нафтогаза" как "поставщика последней надежды", пока не реструктуризирует или полностью не выплатит задолженность. Пока этот срок - 60 дней, Но НАК лоббирует ведение бессрочного обслуживания такой категории потребителей. Интересно, что на данный момент "Нафтогаз" выставил ценник для должников ниже рынка, хотя, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, у поставщика последней надежды они обычно на 10-20% выше. Поэтому не исключено, что в последующем НАК также пересмотрит прайсы.

Главный таможенник

Также Кабмин 19 августа принял целый ряд кадровых решений. Их обсуждали и голосовали в закрытом доступе.

В частности, новым госсекретарем Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности стал Игорь Яковлев, первым замом главы Госагентства по вопросам кино — Юлия Шевчук, замглавы Госинспеции энергонадзора — Сергей Ткач, замами главы Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра — Егор Бодров и Павел Шевченко.

Также Кабмин согласовал на должность врио Государственной таможенной службы Андрея Павловского (сейчас зам главы), врио морского порта "Южный" Сергея Ковшара (замдиректора по экономике и финансам), гендиректора государственного авиапредприятия "Украина" (обслуживает перелеты Офиса президента) Анатолия Мазуренко.

В этом перечне наиболее интересно назначение в Государственную таможенную службу. На этом же заседании Кабмин освободил от занимаемой должности ее нынешнего главу Игоря Муратова.

"Павловский работает в структуре Государственной таможенной службы, до этого долгое время трудился в Минфине (был заместителем директора департамента - начальником управления)", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

В конце прошлого года он подал декларацию о доходах перед увольнением из Минфина, в которой указал дом в более чем 250 квадратов в селе Мила под Киевом (зарегистрирован на жену), участок там же в 1,5 тысячи квадратов, 800 тысяч гривен денежных средств, автомобиль Toyota Camry 2017 года выпуска.

Зарплата, полученная по месту работы в Минфине с 1 января по 1 октября 2019 составила 435,9 тысяч гривен.

После ухода из Минфина Павловский работал первым замом гендиректора госпредприятия "Укруглереструктуризация". Декларацию перед увольнением он заполнил в июне этого года. В ней дополнительно появились счета в "Ощадбанке" и "Приватбанке" (суммы не указаны), при этом зарплата Павловского на госпредприятии оказалась меньше, чем в Минфине (132,3 тысячи гривен за полгода).

Стоит отметить, что за "Укруглереструктуризацией" в последнее время тянется шлейф скандалов. В прошлом году поменялся топ-менеджмент компании. Ее главой назначили экс-чиновника Минэкологии Виктора Ермакова. Но, как говорят источники "Страны", в реальности предприятие курировали люди Коломойского. В том числе через компанию шли схемы по поставкам угля на "Центрэнерго".

"Блестящая карьера Игоря Муратова в качестве и.о. главы таможни закончилась, так и не начавшись.

Теперь и.о. главы таможни – Андрей Витальевич Павловский. В открытых источниках только информация о должности замдиректора какого-то департамента Минфина и замдиректора ГП "Укруглереструктуризация".

Никакого отношения к таможне не имеет. Работает там аж 2 месяца.

Это третий руководитель с начала 2020 года.

Профильный комитет Верховной Рады даже не поставлен в известность о кадровой ротации.

Вот такая у нас коммуникация между Минфином и финансовым комитетом.

Планы поступлений для таможни снижаются, а остановить тотальное воровство и взяточничество сил ни у кого в Минфине нет. Я так понял, что за все зашквары Муратова и дырявый бюджет во время коронавируса отвечать теперь будет Павловский вместе с министром?", - написал на своей странице в Фейсбуке замглавы профильного парламентского комитета Андрей Холодов.