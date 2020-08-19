В будущем учебном году в Украине продолжатся телеуроки, которые во время карантина запустили в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн".

Об этом в эфире программы "Официальный разговор" на телеканале "Дом" заявил руководитель Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, видео обнародовано в YouTube.

По мнению министра, телевидение - самый распространенный информационный канал, который дает возможность донести информацию до самых отдаленных уголков. По словам Шкарлета, сейчас в стране есть еще 74 школы, в которых нет интернета.

"Их было 609 примерно, на начало прошлого года, затем - 260. Сейчас 74 школы - без интернета. Но над этой проблемой совместно с Министерством цифровой трансформации мы тоже работаем", - сказал Шкарлет.

Кроме того, по данным Сергея Шкарлета, в министерстве работают над тем, чтобы охватить гораздо большую аудиторию телеуроков - вплоть до 11 класса.

Шкарлет о телеуроках - с 07:54

Напомним, ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как будут учиться с 1 сентября украинские школы и вузы.

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