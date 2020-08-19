Советники лидеров стран "Нормандской четверки" встретятся в пятницу, 28 августа, чтобы обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщил источник, знакомый с подготовкой встречи, передает "Интерфакс".

"Встреча запланирована на 28 августа. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов урегулирования на Донбассе, включая обмены пленными и политическое урегулирование", - сказал источник.

Также источник подтвердил, что советники затронут тему подготовки нового саммита главы государств "Нормандской четверки".

Напомним, в "Нормандскую четверку" по урегулированию конфликта на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется, что встреча "нормандской четверки" в Берлине закрепит перемирие на Донбассе, которое, к слову, соблюдается уже четвертую неделю.

Также мы писали, что в России подтвердили, что заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советникам стран "Нормандской четверки".