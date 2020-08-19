Советники лидеров "Нормандской четверки" 28 августа обсудят обмены пленными и подготовку к встрече президентов
Советники лидеров стран "Нормандской четверки" встретятся в пятницу, 28 августа, чтобы обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины.
Об этом сообщил источник, знакомый с подготовкой встречи, передает "Интерфакс".
"Встреча запланирована на 28 августа. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов урегулирования на Донбассе, включая обмены пленными и политическое урегулирование", - сказал источник.
Также источник подтвердил, что советники затронут тему подготовки нового саммита главы государств "Нормандской четверки".
Напомним, в "Нормандскую четверку" по урегулированию конфликта на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.
Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется, что встреча "нормандской четверки" в Берлине закрепит перемирие на Донбассе, которое, к слову, соблюдается уже четвертую неделю.
Также мы писали, что в России подтвердили, что заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советникам стран "Нормандской четверки".