Президент Владимир Зеленский в конце августа отправится в предвыборный тур по Украине. Он посетит ключевые города, где представит кандидатов на должность мэров от партии "Слуга народа" на предстоящих местных выборах.

Об этом сообщили источники "Страны" в Офисе президента, пишет Телеграм-канал "Политика страны".

"После дня независимости будут определены кандидаты по крупным городам. Их будет представлять на местах лично Зеленский", - говорит источник.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Согласно с принятым постановлением, они должны состоятся по всей стране, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, на 25 октября также запланированы выборы в новосозданные райсоветы.

Однако недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что выборы могут перенести. Причиной этому он указал нестабильную ситуацию с распространением коронавируса в Украине. По его словам, если больше половины украинских регионов попадут в "красную зону", то выборы могут перенести или вовсе отменить.

Также мы сообщали, что в 13 из 24 областей Украины территориальные избирательные комиссии будут возглавлять представители партии "Слуга народа". Кроме того, председательствовать партия президента Зеленского будет и в Киевском городском терризбиркоме.