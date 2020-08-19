В Верховной Раде начали процесс создания временной следственной комиссии по ситуации с "вагнеровцами", задержанными под Минском и переданным в последствии России.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Отметим, что ранее депутат, как и главред "Цензора" Юрий Бутусов, а также журналистка Янина Соколова, распространяли информацию о том, что воевавших на Донбассе российских "вагнеровцев" в Беларусь заманивали украинские спецслужбы. По их версии, их хотели переправить в Украину и тут задержать, но спецоперация была сорвана Офисом президента.

Впрочем, глава Офиса президента Андрей Ермак эту информацию опровергает.

Также 19 августа и сама СБУ назвала фейком версии Гончаренко и Бутусова о своей причастности к заманиванию "вагнеровцев" в Минск.