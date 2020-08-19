На сайте президента Украины появилась петиция о ликвидации Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Причиной послужило систематическое пренебрежение к мнению общественности и неэффективное использование средств налогоплательщиков.

Петиция была зарегистрирована 18 августа. Автором является Сергиенко Андрей Владимирович.

"В связи с либерализацией и евроинтеграцией общества и государства возникает потребность в ликвидации устаревших и неэффективных институтов, не соответствующих требованиям", - говорится в тексте документа.

По мнению автора, подобный орган не соответствует реалиям времени, потому что НОТУ является прямым правопреемником Радиокомитета УССР, который был образован еще в 30-х годах прошлого века.

"За столь продолжительное время сменились поколения, государства, однако учреждения вроде НОТУ осталась неизменными", - отмечает Сергиенко.

Кроме того, в пояснении к петиции автор отмечает, что организация множество раз становилась эпицентром разжигания вражды по поводу культурных вопросов.

Также Сергиенко считает, что ликвидация НОТУ с последующей приватизацией активов позволит привлечь значительные средства в Государственный бюджет Украины.

Отметим, что на момент написания новости за сутки петицию подписали 1644 человека из необходимых 25 тысяч.

Напомним, недавно в НОТУ соврали об организаторах конкурса, из-за которого сироту Максима Ткачука не пустили на Евровидение.

Также мы писали, что в "Оппоплатформе" предложили отправить к психиатрам руководство НОТУ из-за травли певца-сироты.