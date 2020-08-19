Оппозиция Беларуси выбрала президиум Координационного совета. В него вошла лауреат Нобеля Алексиевич
Созданный оппозицией Беларуси Координационный совет выбрал президиум из семи человек. В его состав вошли:
- Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе)
- Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской)
- Мария Колесникова (глава штаба Бабарико)
- Павел Латушко (уволенный директор Купаловского театра)
- Максим Знак (юрист штаба Бабарико)
- Сергей Дылевский (активист Минского тракторного завода)
- Лилия Власова (медиатор)
Напомним, по официальным итогам выборов президента Беларуси, за Лукашенко проголосовало - 80,1%. Тихановская подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает таких результатов. Центральная избирательная комиссия Беларуси ее отклонила.
После этого Тихановская инициировала создание Координационного совета в Беларуси по передачи власти. 15 августа она заявляла, что начала формировать его. "Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - говорила она.
Также мы сообщали, что Лукашенко озвучил меры для стабилизации ситуации в Беларуси.