Созданный оппозицией Беларуси Координационный совет выбрал президиум из семи человек. В его состав вошли:

Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе)

Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской)

Мария Колесникова (глава штаба Бабарико)

Павел Латушко (уволенный директор Купаловского театра)

Максим Знак (юрист штаба Бабарико)

Сергей Дылевский (активист Минского тракторного завода)

Лилия Власова (медиатор)

Напомним, по официальным итогам выборов президента Беларуси, за Лукашенко проголосовало - 80,1%. Тихановская подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает таких результатов. Центральная избирательная комиссия Беларуси ее отклонила.

После этого Тихановская инициировала создание Координационного совета в Беларуси по передачи власти. 15 августа она заявляла, что начала формировать его. "Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - говорила она.

Также мы сообщали, что Лукашенко озвучил меры для стабилизации ситуации в Беларуси.