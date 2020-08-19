Ущерб от массовых протестов в Беларуси после президентских выборов составил $500 млн.

Об этом сообщил помощник главы страны Александра Лукашенко Валерий Бельский, передает "БелТА".

Он отметил, что отсроченный ущерб может составить миллиарды долларов убытков.

"Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции", — подчеркнул Бельский.

Напомним, после выборов в Беларуси 9 августа по всей стране прошли массовые протесты против фальсификации результатов. Во время акций правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже беспорядки прекратились, трансформировавшись в забастовки на крупных промышленных предприятиях. Сотрудники заводов и компаний требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

Кроме того, в штабе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской создали Координационный совет по передачи власти и объявили его цели.