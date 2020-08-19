По итогам экстренного саммита Евросоюза по ситуации в Беларуси канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Беларуси, президентские выборы в респубике были нечестными, но вмешательства в ситуацию извне быть не должно.

Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, насилие в отношении участников мирных акций протеса в Беларуси неприемлемо, а стране необходим национальный диалог, который, по ее словам, должен включать и "тех, кто сейчас у власти".

Участники разговора "совместно заявили, что находятся на стороне мирных демонстрантов", сказала Меркель. "Нет сомнений, что были массивные нарушения правил на выборах", - добавила канцлер Германии.

"Нам совершенно ясно, что Беларусь должна только сама для себя найти путь, который должен пролегать через диалог внутри страны. Не должно быть вмешательства извне. Жители Беларуси знают, чего хотят. Поэтому мы хотим видеть для Беларуси независимый путь, о котором будет приниматься решение внутри страны", - сказала Меркель.

Кроме того, она рассказала, что пыталась организовать телефонный разговор с Лукашенко, от разговора он отказался. Меркель заявила, что в таком случае не может быть посредником в диалоге с Беларусью.

В то же время, несмотря на заявления Меркель, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи сообщил, что лидеры ЕС единогласно пришли к выводу, что Беларусь должна провести новые выборы.

Об этом же заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, "разговор шел в унисон", а все лидеры стран признали, что итоги выборов были фальсифицированы и не могут быть признаны, а значит, необходимо создать условия для проведения новых выборов, пишет ТАСС.

"Очень показательная разноголосица в комментариях после сегодняшней встречи лидеров ЕС по Беларуси. Если польский премьер говорит, что все участники единогласно выступили за проведение новых выборов, то у канцлера ФРГ Ангелы Меркель в комментарии иные акценты: президентские выборы были нечестно, но вмешательства в ситуацию извне быть не должно", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Кроме того, в ходе сегодняшней встречи страны ЕС договорились ввести персональные санкции против должностных лиц Беларуси, ответственных за применение силы, репрессии и фальсификации на выборах, сообщил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Напомним, ранее Меркель в разговоре с Путиным призвала власти Беларуси немедленно выпустить задержанных протестующих.

После этого Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Беларуси.