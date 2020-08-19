Вчера "Страна" рассказывала о новом повороте в деле задержанных в Минске наемников из ЧВК "Вагнера". В Украине ряд работников СМИ и политиков, близких к Петру Порошенко и Александру Турчинову, обвинили Банковую в госизмене.

Они повторили озвученную ранее в Москве версию, что "вагнеровцев" выманили в Беларусь из РФ украинские спецслужбы. Но добавили к ней интересную деталь: якобы у Зеленского решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией. И "слили" информацию Лукашенко.

Эта история приобрела черты большой политической кампании против Зеленского, приуроченной скорее всего к акциям протеста на День независимости. Сегодня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Раде по этому поводу хотят создать временную следственную комиссию.

При этом украинские спецслужбы дружно начали ее опровергать и обвинять тех, кто озвучивает эту версию (то есть, людей близких к Порошенко) в работе на Кремль.

Разбирались в новом витке "Вагнергейта".

Что заявили Бутусов и Ко

Слухи о якобы "следе Банковой" в этом деле курсировали уже несколько дней. Но анонимно. Впервые их, пускай и без конкретики, озвучил уже упомянутый Гончаренко. А вчера главный редактор сайта "Цензор" Юрий Бутусов опубликовал развернутую версию того, как случилась "зрада" в Офисе президента.

Мы детально анализировали ее в материале Госизмена на Банковой. Как Зеленского и Ермака обвинили в провале спецоперации по "вагнеровцам". Напомним вкратце суть.

Операцию по заманиванию россиян в Украину начали более года назад. Целью было задержать наемников, которые воевали на Донбассе и были причастны к ряду резонансных преступлений - уничтожению украинских военных самолетов и даже малазийского "Боинга".

В ходе операции им предложили фейковую работу в Венесуэле, выдали предоплату и организовали рейс через Минск на Стамбул, откуда они, по легенде, и должны были отправиться к месту несения службы. При вылете из белорусской столицы самолет должен был совершить непредвиденную посадку в Киеве (один из пассажиров бы сымитировал болезнь), где "вагнеровцев" бы и повязали.

О финальном этапе операции разведка доложила президенту, но тот, якобы по наущению главы ОП Ермака и замглавы СНБО Демченко дал приказ отложить переправку ЧВК-шников. А потом их захватили белорусские спецслужбы. Которым, как считает Бутусов, информацию слили из Офиса президента. В итоге россиян вернули назад в Россию, а Украина осталась ни с чем.

На версию Бутусова радостно откликнулись порохоботы. Они начали обвинять Ермака и Демченко в госизмене. И это вряд ли была спонтанная реакция. В тот же день Янина Соколова, работавшая на 5 канале Порошенко, опубликовала запись, где якобы сотрудник СБУ вербует наемников из России.

Разговор ведется с тремя людьми.

На одной пленке человек по имени Денис Харитонов 1980 года рождения рассказывает, что с 2014 года воевал на стороне сепаратистов в составе батальона "Степь". На территории нашей страны он сбил из ПЗРК вертолет и два военных штурмовика Су-25. По его признанию, за это он получил награду из рук самого помощника российского президента Владислава Суркова.

На второй записи сбушник общается с сослуживцем Харитонова Сергеем Щербаковым. Тот подтверждает данные о сбитых вертолете и двух "сушках".

Еще один собеседник сотрудника СБУ - это Александр Сидоров. Он рассказал, что воевал в 2014 и 2015 годах в "ЛНР" и в 2016 году в районе населенного пункта Пески Донецкой области.

Нужно отметить - эта запись никак не подтверждает версию Бутусова, что "вагнеровцев" собирались доставить в Украину.

Однако она подтверждает, что украинские спецслужбы были причастны к заманиваю "наемников ЧВК" в Минск.

Именно эту версию еще до выборов озвучивали российские СМИ, а теперь она стала практически официальной в РФ. Согласно этой версии, украинские спецслужбы выманили россиян в Минск, а потом сами же уведомили Беларусь о визитерах. Сообщив, что это боевики, приехавшие свергать Лукашенко.

Целью было с одной стороны рассорить Беларусь и Россию накануне выборов и лишить Бацьку поддержки на востоке. С другой - в ответ на услугу получить от Лукашенко, который делал ставку на антироссийскую риторику, всех вагнеровцев или хотя бы часть в порядке экстрадиции.

И такая версия выглядит куда более правдоподобной, чем то, о чем говорят порохоботы. Поскольку она объясняет негодование и обиду Банковой после выдачи наемников назад, в Россию. Как будто были сорваны некие договоренности.

Кроме того, в версии Бутусова-Гончаренко есть явные нестыковки, которые анализировал телеграм-канал "Политика Страны":

"Во-первых, сам по себе ход с посадкой самолета из-за того, что пассажиру стало плохо. Далеко не факт, что командир экипажа принял бы решение о посадке. А если бы и принял, то именно в Киев (а не вернулся бы в Минск, что по времени было бы ненамного дольше).

Во-вторых, по данным российских СМИ, билеты и на 30 июля были ануллированы еще до того как "вагнеровцы" приехали в Минск. Другими словами, отправлять их на этом рейсе никто не собирался. В-третьих, Лукашенко еще до того в своей речи говорил о неких ЧВК. То есть, был в курсе происходящего".

Ну, и, повторимся, гипотеза от россиян возникла раньше. К тому же она, в отличие от заявлений Бутусова, подтверждена хотя бы копиями документов. И пока всё выглядит так, будто в Украине позаимствовали российский концепт - и добавили от себя концовку о "госизмене Ермака".

В общем, запись Соколовой, если она аутентичная, подтверждает на данный момент лишь российскую версию "украинского следа" в деле о ЧВК.

А значит, вокруг Офис президента в контексте версии, озвученной Бутусовым и Гончаренко, начал закручиваться прежде всего сугубо внутриполитический скандал. На который были вынуждены реагировать уже официально.

"Российская провокация"

Сначала отреагировал глава Офиса Зеленского Андрей Ермак - против которого идет основной информационный удар.

"Я не могу комментировать любые операции украинских спецслужб, ведь они являются секретными. Офис Президента Украины примет во внимание информацию, которая была распространена отдельными СМИ и в социальных сетях, о возможной причастности Службы Безопасности Украины и ГУР МОУ и других государственных органов к процессуальныому документированию появления российских наемников из числа граждан Украины на территории Республики Беларусь", - сказал он в комментарии "Левому берегу". То, что он или кто-либо из окружения Зеленского слил информацию о спецоперации он, естественно, отрицал.

Более конкретными были спецслужбы. Сразу три ведомства начали опровергать информацию Бутусова и Соколовой.

В СБУ назвали данные о ее участии в вербовке "вагнеровцев" фейком. "Его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", - говорится в сообщении "конторы".

Ее представители обрушились на ролик Соколовой. "Титрование одного из участников разговоров, как "офицер СБУ", является домыслом и сознательной манипуляцией", - заявила пресс-служба.

Недавно назначенный начальником военной разведки Кирилл Буданов тоже вступился за Офис президента. По его мнению, версия, которую выдвинул Бутусов - это вообще часть спецоперации Кремля. Который заслал наемников к Бацьке, чтобы его свергнуть - а когда операция раскрылась, перевел стрелки на Киев.

"Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов. Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск. В-третьих, очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа. То есть уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попыток повлиять на результаты выборов. В-четвертых, параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими", - сказал он.

По его словам, в РФ все так называемые частные военные компании работают в прямом подчинении российским силовым структурам и никогда не действуют без их разрешения и координации, даже если выполняют частные заказы.

"Поэтому наиболее вероятно, что российская сторона готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ заблаговременно", - резюмировал Буданов.

Ну, и наконец свое слово сказала Служба внешней разведки. Она тоже назвала версию Бутусова "российской".

"Специальная информационная операция т.н. "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение", - говорится в сообщении СВР.

В СВР заявили, что задачами операции являлась дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов и обвинения в причастности украинских спецслужб - "и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета".

В целом это было повторением слов Буданова, но разведчики добавили свой штрих: Кремль сделал все это для дискредитации украинских властей "с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов".

Отметим, что в версии, которая ходит в российских СМИ, как раз ничего дискредитирующего Зеленского нет. Вряд ли информация о том, как СБУ вместе с белорусскими спецслужбами лихо провернула операцию по заманиванию "наемников ЧВК" в Минск способна как то повлиять на рейтинг "Слуги народа".

Но совсем другое дело - версия, о которой говорили Бутусов и Гончаренко. Там действительно есть прямой намек на возможную госизмену Ермака, а то и самого Зеленского.

Но стоит ли за этой версией Кремль?

Порошенко - агент Кремля?

В целом складывается парадоксальная и, во-многом, забавная, ситуация. Если раньше любые обвинения в свой адрес власть Порошенко объявляла спецоперацией Кремля, то теперь претензии порохоботов к Зеленскому его спецслужбы объясняют ровно тем же.

Хотя наиболее вероятно, что сейчас против Зе и его окружения ведут игру люди Порошенко и Турчинова (последний контролирует сайт "Цензор").

"Когда-нибудь этот момент должен был наступить.

Сегодня Служба внешней разведки фактически обвинила главреда Цензора Юрия Бутусова (а также нардепа Гончаренко) в работе на Россию.

Точнее - их (не называя имен, но все и так понятно) обозначили как участников "российской информационной спецоперации", цель которой "вовлечение Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета", а также дискредитация украинской власти накануне местных выборов.

На самом деле, как "Страна" неоднократно писала, вброс (через Бутусова и Гончаренко) версии о том, что Ермак с Зеленским сорвали спецоперацию украинских спецслужб по "вагнеровцам" был организован, судя по всему, в интересах Порошенко под грядущие акции на День независимости (ради мобилизации сторонников). Также, возможно, приложили руку некоторые обиженные уволенные кадры (вроде Бурбы и Богдана).

Но фамилию Порошенко СВР, которую сейчас возглавляет его бывший подчиненный Кондратюк, конечно же произносить не будет.

Зачем, если можно по привычке все свалить на "российские спецслужбы"", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

То есть на данный момент диспозиция такая: стороны обменялись обвинениями, и теперь стоит ждать того, что эта тема подстегнет противников Зеленского выйти на улицы 24 июля. В этот день националисты как раз планируют свою очередную акцию "против капитуляции". История с "предательством Ермака" придаст ей необходимый импульс.

Будет ли иметь скандал официальное продолжение и юридические последствия? Может быть. Если, например, бывший глава ГУР МО Василий Бурба, который, по версии Бутусова, руководил сорванной операцией - или другой спецслужбист, причастный к делу - решатся выступить открыто.

В этом случае дело вряд ли ограничится одним митингом и может стать серьезным ударом по Зеленскому и Ермаку.