В сети появилась информация, что на государственной телекомпании Беларуси работают сотрудники российского пропагандистского канала Russia Today (RT), которые поддержали протесты в республике. Главред телеканала Маргарита Симоньян опровергла это и заявила о готовности сотрудников RT поработать на белорусском ТВ.

О данных слухах сообщило белорусское бюро "Радио Свобода", в среду, 19 августа.

Они заявили, что сотрудников Белтелерадиокомпании (БТ), которые поддержали митингующих, не допускают в здание. Как сообщается, в студию и на оборудование приезжали российские специалисты - режиссеры, технический персонал, кинооператоры. Там им показали, как работает оборудование.

"Это бывшие и нынешние сотрудники российского международного многоязычного канала Russia Today и фрилансеры", - пишет издание.

Сообщается, что возле компании прохожих ожидают четыре поста, рядом с которыми стоят милиционеры. Они пропускают только тех, у кого есть лицензия сотрудника БТ. Остальным предлагают обойти. Как отмечает издание, не пустили и корреспондента "Радио Свобода".

Сотрудница БТ Дарья Вайтович рассказала, что ее лишили пропуска в здание компании, как и других работников, которые присоединились к забастовке и протесту.

"У охранников есть списки участников забастовки, и они забирают пропуски, теперь нас даже близко не подпускают к зданию", - сказала она.

Главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян отреагировала на слухи о том, что сотрудники RT заменяют забастовавших работников белорусского телевидения. Она написала в своем Telegram-канале, что "никакие сотрудники RT ни на каком белорусском ТВ не работают".

При этом она добавила, что если надо, то в RT готовы к этому. "Если попросят вежливо", - сказала Симоньян.

Напомним, после выборов в Беларуси 9 августа по всей стране прошли массовые протесты против фальсификации результатов. Во время акций правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже беспорядки прекратились, трансформировавшись в забастовки на крупных промышленных предприятиях. Сотрудники заводов и компаний требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

Сегодня стало известно, что белорусская оппозиция объявила паузу в протестах до выходных.