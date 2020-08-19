Провокацию с задержанием в Беларуси 33 граждан РФ организовали украинские спецслужбы и у российских правоохранительных органов есть "весомый объем доказательств", подтверждающий эту версию. Об этом сообщает "Интерфаксу" со ссылкой на источник в компетентных органах России.

Уточняется, что таким образом собеседник агентства прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ) и официальных лиц о якобы непричастности Киева к задержанию.

"Более, того, по результатам работы с вернувшимися в Россию гражданами данная версия (о причастности украинских спецслужб - Ред.) получает все больше подтверждений", - говорит источник.

Напомним, в СБУ заявили, что их ведомство не причастно к подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Минске перед выборами президента Беларуси.

Ранее появилась информация о том, что историю с заманиванием "вагнеровцев" в Беларусь устроили украинские спецслужбы, но она была сорвана Офисом президента, а именно главой ОП Андреем Ермаком. Сам Ермак эти обвинения отрицает.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, которого назначили на должность 5 августа, сказал, что "вагнеровцов" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

В то же время слова Буданова категорически расходятся с версиями, который высказал главред "Цензора" Бутусов, а также нардеп от партии Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

По их версии "наемников ЧВК" выманили в Минск в рамках операции спецслужб Украины.

Напомним, по версии нардепа Гончаренко и Бутусова, россиян, хотели отправить из Минска на самолете, который посадить затем в Киеве и "принять" всех 32 "вагнеровцев" для пополнения обменного фонда и получения показаний по их участию в войне на Донбассе. Но по настоянию Ермака операция была перенесена, а затем из окружения Зеленского пошла утечка информации и россиян захватили белорусские спецслужбы.

Эта версия почти совпадает с версией, которую еще до выборов в Беларуси озвучивали российские СМИ. С тем лишь различием, что, по мнению россиян, СБУ заманила "вагнеровцев" в Минск для того, чтобы сдать их белорусским властям для того, чтоб столкнуть лбами Путина и Лукашенко, а затем и получить воевавших на Донбассе "наемников ЧВК" в порядке экстрадиции (чем рассорить РФ и Беларусь окончательно).

Подробно мы разбирали эти версии здесь.