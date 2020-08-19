Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) объявила об очередной отмене ряда рейсов в страны Европейского Союза из-за продолжающегося запрета на свободное пересечение Шенгенской зоны в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в среду, 19 августа, информирует пресс-служба авиаперевозчика.

В связи с продолжением соответствующих карантинных ограничений МАУ в сентябре вынуждена отменить рейсы в:

Венецию (VCE)





Стокгольм (ARN)





Копенгаген (CPH)





Хельсинки (HEL)





Неаполь (NAP)





Цюрих (ZRH)





Будапешт (BUD)





Тбилиси (TBS)





Ларнаку (LCA)





Франкфурт (FRA)





Вену (VIE)





Варшаву (WAW)

Внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям Львов (LWO), Херсон (KHE), Одесса (ODS)

С 03.09.20 из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 04.09.20 из Киева в Херсон можно добраться пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев по понедельникам и субботам.

Начиная с 02.09.20 из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям:

Киев - Амстердам (АMS) - Киев





Киев - Лондон (LGW) - Киев





Киев - Париж (CDG) - Киев





Киев - Ницца (NCE) - Киев





Киев - Милан ( MXP) - Киев





Киев - Дубай (DXB) - Киев





Киев - Каир (CAI) - Киев





Киев - Мюнхен (MUC) - Киев





Киев - Баку (GYD) - Киев





Киев - Стамбул (IST) - Киев





Одесса - Стамбул (IST) - Одесса





Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев





Одесса - Тель Авив (TLV) - Одесса





Киев - Ереван (EVN) - Киев





Киев - Мадрид (MAD) - Киев

Изменения частоты полетов произойдет на следующих маршрутах:

Киев - Амстердам (AMS) - Киев - оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга





Киев - Лондон (LGW) - Киев - рейс планируется 02.09





Киев - Каир (CAI) - Киев - по вторникам и четвергам, возвращение в Киев по средам и пятницам





Киев - Дубай (DXB) - Киев - добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям





Киев - Париж (CDG) - Киев - рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы





Киев - Баку (GYD) - Киев - каждую среду и воскресенье. Возвращение в Киев по понедельникам и четвергам





Киев - Стамбул (IST) - Киев - рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды

Также сообщается, что со второй половины сентября будут восстановлены внутренние и международные рейсы по маршрутам:

Харьков - Тель Авив (TLV) - Харьков





Днепр - Тель Авив (TLV) - Днепр





Киев - Харьков (HRK) - Киев





Киев - Днепр (DNK) - Киев

Кроме того, более часто рейсы будут совершаться по направлению Киев - Милан (MXP) - Киев.

Все остальные маршруты остаются без изменений.

Напомним, недавно МАУ сокращали часть рейсов в Европу из-за карантинных ограничений.

Ранее мы писали, что лоукостер Ryanair анонсировал планы по запуску пятого по счету маршрута из аэропорта "Борисполь" в Киеве в Италию. Это может произойти уже следующим летом.