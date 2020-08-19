С середины сентября МАУ планирует возобновить рейсы по направлениям в Тель-Авив и украинские города. Фото: МАУ

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) объявила об очередной отмене ряда рейсов в страны Европейского Союза из-за продолжающегося запрета на свободное пересечение Шенгенской зоны в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в среду, 19 августа, информирует пресс-служба авиаперевозчика.

В связи с продолжением соответствующих карантинных ограничений МАУ в сентябре вынуждена отменить рейсы в:

  • Венецию (VCE)

  • Стокгольм (ARN)

  • Копенгаген (CPH)

  • Хельсинки (HEL)

  • Неаполь (NAP)

  • Цюрих (ZRH)

  • Будапешт (BUD)

  • Тбилиси (TBS)

  • Ларнаку (LCA)

  • Франкфурт (FRA)

  • Вену (VIE)

  • Варшаву (WAW)

Внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям Львов (LWO), Херсон (KHE), Одесса (ODS)

С 03.09.20 из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 04.09.20 из Киева в Херсон можно добраться пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев по понедельникам и субботам.

Начиная с 02.09.20 из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям:

  • Киев - Амстердам (АMS) - Киев

  • Киев - Лондон (LGW) - Киев

  • Киев - Париж (CDG) - Киев

  • Киев - Ницца (NCE) - Киев

  • Киев - Милан ( MXP) - Киев

  • Киев - Дубай (DXB) - Киев

  • Киев - Каир (CAI) - Киев

  • Киев - Мюнхен (MUC) - Киев

  • Киев - Баку (GYD) - Киев

  • Киев - Стамбул (IST) - Киев

  • Одесса - Стамбул (IST) - Одесса

  • Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев

  • Одесса - Тель Авив (TLV) - Одесса

  • Киев - Ереван (EVN) - Киев

  • Киев - Мадрид (MAD) - Киев

Изменения частоты полетов произойдет на следующих маршрутах:

  • Киев - Амстердам (AMS) - Киев - оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга

  • Киев - Лондон (LGW) - Киев - рейс планируется 02.09

  • Киев - Каир (CAI) - Киев - по вторникам и четвергам, возвращение в Киев по средам и пятницам

  • Киев - Дубай (DXB) - Киев - добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям

  • Киев - Париж (CDG) - Киев - рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы

  • Киев - Баку (GYD) - Киев - каждую среду и воскресенье. Возвращение в Киев по понедельникам и четвергам

  • Киев - Стамбул (IST) - Киев - рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды

Также сообщается, что со второй половины сентября будут восстановлены внутренние и международные рейсы по маршрутам:

  • Харьков - Тель Авив (TLV) - Харьков

  • Днепр - Тель Авив (TLV) - Днепр

  • Киев - Харьков (HRK) - Киев

  • Киев - Днепр (DNK) - Киев

Кроме того, более часто рейсы будут совершаться по направлению Киев - Милан (MXP) - Киев.

Все остальные маршруты остаются без изменений.

Напомним, недавно МАУ сокращали часть рейсов в Европу из-за карантинных ограничений.

Ранее мы писали, что лоукостер Ryanair анонсировал планы по запуску пятого по счету маршрута из аэропорта "Борисполь" в Киеве в Италию. Это может произойти уже следующим летом.

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