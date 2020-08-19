МАУ отменила часть рейсов в Европу из-за коронавирусного карантина
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) объявила об очередной отмене ряда рейсов в страны Европейского Союза из-за продолжающегося запрета на свободное пересечение Шенгенской зоны в связи с пандемией коронавируса.
Об этом в среду, 19 августа, информирует пресс-служба авиаперевозчика.
В связи с продолжением соответствующих карантинных ограничений МАУ в сентябре вынуждена отменить рейсы в:
- Венецию (VCE)
- Стокгольм (ARN)
- Копенгаген (CPH)
- Хельсинки (HEL)
- Неаполь (NAP)
- Цюрих (ZRH)
- Будапешт (BUD)
- Тбилиси (TBS)
- Ларнаку (LCA)
- Франкфурт (FRA)
- Вену (VIE)
- Варшаву (WAW)
Внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям Львов (LWO), Херсон (KHE), Одесса (ODS)
С 03.09.20 из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.
С 04.09.20 из Киева в Херсон можно добраться пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев по понедельникам и субботам.
Начиная с 02.09.20 из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.
Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям:
- Киев - Амстердам (АMS) - Киев
- Киев - Лондон (LGW) - Киев
- Киев - Париж (CDG) - Киев
- Киев - Ницца (NCE) - Киев
- Киев - Милан ( MXP) - Киев
- Киев - Дубай (DXB) - Киев
- Киев - Каир (CAI) - Киев
- Киев - Мюнхен (MUC) - Киев
- Киев - Баку (GYD) - Киев
- Киев - Стамбул (IST) - Киев
- Одесса - Стамбул (IST) - Одесса
- Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев
- Одесса - Тель Авив (TLV) - Одесса
- Киев - Ереван (EVN) - Киев
- Киев - Мадрид (MAD) - Киев
Изменения частоты полетов произойдет на следующих маршрутах:
- Киев - Амстердам (AMS) - Киев - оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга
- Киев - Лондон (LGW) - Киев - рейс планируется 02.09
- Киев - Каир (CAI) - Киев - по вторникам и четвергам, возвращение в Киев по средам и пятницам
- Киев - Дубай (DXB) - Киев - добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям
- Киев - Париж (CDG) - Киев - рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы
- Киев - Баку (GYD) - Киев - каждую среду и воскресенье. Возвращение в Киев по понедельникам и четвергам
- Киев - Стамбул (IST) - Киев - рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды
Также сообщается, что со второй половины сентября будут восстановлены внутренние и международные рейсы по маршрутам:
- Харьков - Тель Авив (TLV) - Харьков
- Днепр - Тель Авив (TLV) - Днепр
- Киев - Харьков (HRK) - Киев
- Киев - Днепр (DNK) - Киев
Кроме того, более часто рейсы будут совершаться по направлению Киев - Милан (MXP) - Киев.
Все остальные маршруты остаются без изменений.
Напомним, недавно МАУ сокращали часть рейсов в Европу из-за карантинных ограничений.
Ранее мы писали, что лоукостер Ryanair анонсировал планы по запуску пятого по счету маршрута из аэропорта "Борисполь" в Киеве в Италию. Это может произойти уже следующим летом.