В случае, если в Киеве к осени не будут сняты карантинные ограничения на перевозку пассажиров в общественном транспорте, проезд в столичных маршрутках может подорожать до 10 гривен.

Об этом со ссылкой на "Ассоциацию перевозчиков Киева и Киевской области" пишет "Сегодня".

Так, из-за карантина пассажиропоток в столичном транспорте значительно снизился, а значит, снизилась и выручка.

"У всех столичных транспортников единственная проблема - существенно снизился пассажиропоток за время карантина. У частных перевозчиков пассажиропоток снизился в два раза, на столько же уменьшилась и выручка. Мы надеемся, что осенью будут сняты карантинные ограничения и ситуация изменится. Иначе перевозчикам придется пересматривать тариф в сторону увеличения. Думаю, стоимость проезда в маршрутках может увеличиться до 10 гривен, то есть вырасти на 2-3 гривны", - сообщил председатель ассоциации Игорь Моисеенко.

Напомним, киевские маршрутчики уже попросили Кличко поднять цены на проезд.

Также мы сообщали, что в Киеве исчезла популярная маршрутка №445 от Дарницы к Познякам. Ее заменит рейс с Троещины.