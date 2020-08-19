Признанный Россией и рядом других стран президент Беларуси Александр Лукашенко - нелегитимен. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, передает агентство Reuters.

Свою позицию относительно Лукашенко дипломат объяснил тем, что Евросоюз не признает результаты белорусских выборов и в планах европейского блока - "выразить осуждение и неприятие" режиму Лукашенко.

Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит экстренный саммит Европейского союза, на котором идет обсуждение итогов выборы и протестов в Беларуси.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко по телефону попросил Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела республики.

Также мы сообщали, что Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов в Беларуси.