Президентский самолет главы Беларуси Александра Лукашенко (Boeing Business Jet, регистрация EW-001PA) впервые после начала протестов покинул территорию Минска.

Об этом сообщает издание The Bell в Telegram.

Как указано в трекере полетов, самолет президента направился на восток в сторону границы с РФ, но на полпути развернулся и полетел обратно.

После этого лайнер полчаса кружил над Минском, прежде чем пойти на посадку в аэропорту столицы Беларуси.

Белорусская сторона официально не комментировала ситуацию. Сам Лукашенко сегодня проводил заседание Совбеза, на котором озвучил план действий для стабилизации ситуации в стране.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что ни при каких обстоятельствах не будет бежать из Белоруссии.

"Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут. Бегут те, у кого карманы набиты", — сказал он и подчеркнул, что это не свойственно его характеру и убеждениям.