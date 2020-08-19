На сегодняшнем заседании Кабинета Министров было принято ряд кадровых решений. В частности, правительство уволило Игоря Муратова от исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины. А вместо него на эту должность назначили его заместителя Андрея Павловского.

Об этом написал представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан на своей странице в Facebook.

"Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на Павловского Андрея Витальевича (заместитель председателя Гостаможслужбы)", - сообщил Мокан.

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет.