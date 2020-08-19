В среду, 19 августа, Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 29-й годовщины Независимости Украины. Место проведения торжественных мероприятий в Киеве в этом году перенесут с Крещатика и Майдана Независимости на Михайловскую и Софийскую площади - чтобы придать им больше духовной составляющей.

Об этом со ссылкой на первого заместителя министра культуры Ростислава Карандеева пишет УНН.

Так, по его словам, в этом году празднование годовщины независимости Украины закладывается нестастандартный формат.

"В частности, в Киеве планируется отойти от традиционного проведения торжеств на Крещатике и Майдане Независимости, предоставляя им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будет Михайловская и Софиевская площадь", - отметил представитель министерства.

Кроме того, в этом году при подготовке и проведении мероприятий будут учитываться правила, принятые правительством, для недопущения распространения коронавируса.

Напомним, "Страна" ранее уже публиковала программу мероприятий в Киеве ко Дню Независимости-2020.

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