С 1 ноября 2020 года стоимость оформления украинской электронной визы (е-визы) снизится почти в четыре раза, а процедура ее получения станет удобнее.

Об этом в среду, 19 августа, информирует пресс-служба министерства иностранных дел Украины со ссылкой на слова главы ведомства Дмитрия Кулебы.

"Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузим туристическую отрасль, но и стимулируем поступления в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление контактов между людьми, и вообще делаем бренд "Украина" более современным и привлекательным ", - отметил Кулеба.

В среду, 19 августа, Кабинет министров Украины одобрил соответствующую инициативу МИД, которая реализуется по поручению президента Владимира Зеленского.

С 1 ноября заявитель сможет выбрать наиболее подходящую ему процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры). Е-визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление электронной визы будет занимать всего один рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит три рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал девяти дней). В дополнение к существующей разовой электронной визе появится новый тип виз: е-виза для двукратного въезда.

Также существенно снижаются дифференцированные тарифные ставки консульского сбора: вместо $85 за оформление разовой электронной визы теперь консульский сбор за разовую е-визу составит $20, двукратную - $30.

Напомним, с 14 августа электронные украинские визы стали доступны для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин.

Ранее мы публиковали первый список стран, граждане которых могут получить украинские электронные визы.