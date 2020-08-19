На сегодняшнем заседании Кабинета Министров было принято много кадровых изменения, кроме назначения на должность исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Андрея Павловского.

Об этом написал представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан на своей странице в Facebook.

В среду, 19 августа, на период карантина, назначили:

Яковлева Игоря Олеговича - государственным секретарем Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.





Шевчук Юлию Ивановну - первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.





Ткача Сергея Александровича - заместителем Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.





Бодрова Егора Евгеньевича - заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.





Шевченко Павла Владимировича - заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Уволили на сегодняшнем заседании Кабмина:

Рябцеву Наталью Сергеевну - от должности заместителя Председателя Национальной службы здоровья Украины (по собственному желанию, 20 августа 2020 года);





Ставнийчук Екатерину Михайловну - с должности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (по соглашению сторон, 31 августа 2020 года).

Также правительство приняло проекты распоряжения:

О согласовании кандидатуры Мазуренко Анатолия Прокоповича на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина".





О согласовании временном возложении исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Морской торговый порт" Южный "на Ковшар Сергея Павловича (заместитель директора по экономике и финансам указанного предприятия).

Напомним, сегодня правительство также утвердило план на День Независимости. В частности, в Киеве празднование перенесут на Софийскую и Михайловскую площади. Кроме того, в этом году при подготовке и проведении соответствующих мероприятий будут учитываться правила, принятые правительством, чтобы не допустить распространения коронавируса.

"Страна" вела онлайн-трансляцию сегодняшнего заседания Кабмина.