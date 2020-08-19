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На сегодняшнем заседании Кабинета Министров было принято много кадровых изменения, кроме назначения на должность исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Андрея Павловского.

Об этом написал представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан на своей странице в Facebook.

В среду, 19 августа, на период карантина, назначили:

  • Яковлева Игоря Олеговича - государственным секретарем Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

  • Шевчук Юлию Ивановну - первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.

  • Ткача Сергея Александровича - заместителем Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

  • Бодрова Егора Евгеньевича - заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

  • Шевченко Павла Владимировича - заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Уволили на сегодняшнем заседании Кабмина:

  • Рябцеву Наталью Сергеевну - от должности заместителя Председателя Национальной службы здоровья Украины (по собственному желанию, 20 августа 2020 года);

  • Ставнийчук Екатерину Михайловну - с должности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (по соглашению сторон, 31 августа 2020 года).

Также правительство приняло проекты распоряжения:

  • О согласовании кандидатуры Мазуренко Анатолия Прокоповича на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина".

  • О согласовании временном возложении исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Морской торговый порт" Южный "на Ковшар Сергея Павловича (заместитель директора по экономике и финансам указанного предприятия).

На заседании Кабмина 19 августа Павловского вместо Мурадова назначили председателем Государственной таможенной службы Украины. Скриншот: Facebook/ Mokan.Vasyl

Напомним, сегодня правительство также утвердило план на День Независимости. В частности, в Киеве празднование перенесут на Софийскую и Михайловскую площади. Кроме того, в этом году при подготовке и проведении соответствующих мероприятий будут учитываться правила, принятые правительством, чтобы не допустить распространения коронавируса.

"Страна" вела онлайн-трансляцию сегодняшнего заседания Кабмина.

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