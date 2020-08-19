Кабмин утвердил нового главу авиаконцерна "Украина" и и.о. главы порта "Южный". Все кадровые перестановки
На сегодняшнем заседании Кабинета Министров было принято много кадровых изменения, кроме назначения на должность исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Андрея Павловского.
Об этом написал представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан на своей странице в Facebook.
В среду, 19 августа, на период карантина, назначили:
- Яковлева Игоря Олеговича - государственным секретарем Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- Шевчук Юлию Ивановну - первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.
- Ткача Сергея Александровича - заместителем Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.
- Бодрова Егора Евгеньевича - заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
- Шевченко Павла Владимировича - заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Уволили на сегодняшнем заседании Кабмина:
- Рябцеву Наталью Сергеевну - от должности заместителя Председателя Национальной службы здоровья Украины (по собственному желанию, 20 августа 2020 года);
- Ставнийчук Екатерину Михайловну - с должности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (по соглашению сторон, 31 августа 2020 года).
Также правительство приняло проекты распоряжения:
- О согласовании кандидатуры Мазуренко Анатолия Прокоповича на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина".
- О согласовании временном возложении исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Морской торговый порт" Южный "на Ковшар Сергея Павловича (заместитель директора по экономике и финансам указанного предприятия).
Напомним, сегодня правительство также утвердило план на День Независимости. В частности, в Киеве празднование перенесут на Софийскую и Михайловскую площади. Кроме того, в этом году при подготовке и проведении соответствующих мероприятий будут учитываться правила, принятые правительством, чтобы не допустить распространения коронавируса.
"Страна" вела онлайн-трансляцию сегодняшнего заседания Кабмина.