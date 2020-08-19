Внеочередная сессия Верховной Рады состоится 25 августа. Депутаты рассмотрят вопросы, связанные с бюджетом Украины на текущий год, а также ратификации международных документов.

Об этом свидетельствует распоряжение, которое подписал председатель парламента Дмитрий Разумков, передает пресс-служба Рады.

Так, в связи с предложением президента Украины, поданном в соответствии с ч.2 ст.83 Конституции Украины, о созыве внеочередной сессии Верховной Рады 9 созыва и в соответствии с ч.2 ст.83 Конституции Украины, ч.2 ст.11 Регламента Верховной Рады, принято решение созвать внеочередную сессию парламента на 11:00 25 августа.

На сессии планируют рассмотреть:

проект закона Украины о внесение изменений в закон Украины "О государственно бюджете Украины на 2020 год" (№ 3963);

проект закона Украины о внесение изменений в ст.6 закона Украины "О государственно бюджете Украины на 2020 год" (№ 3659);

проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины (№ 3994);

проект закона Украины о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (№ 0063);

проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0055);

проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине - фаза И") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0056).

Напомним, "Страна" писала о том, что на внеочередной сессии депутаты планируют рассмотреть законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год", который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 000 гривен с 1 сентября.

Также мы сообщали, что "слуги народа" не хотели возвращаться из отпусков ради празднования Дня Независимости по предложению Арахамии.