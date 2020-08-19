18 августа Высший антикоррпуционный суд закрыл уголовное дело, ранее открытое против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна по факту недостоверного декларирования сумм в 3 миллиона и 8 миллионов гривен. Суд принял такое решение на основании истечения сроков давности по обоим эпизодам. Об этом сообщается на странице суда в соцсети.

Уточняется, что коллегия судей удовлетворила ходатайство Омеляна и освободила его от уголовной ответственности по обвинению по ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации).

Производство по этому делу было начато судом в сентябре 2019 года - тогда экс-главу ведомства обвинили в подаче деклараций за 2015 и 2016 годы с недостоверными цифрами на сумму 3 миллиона и 8 миллионов гривен.



Как суд указал в решении, сроки давности по первому эпизоду закончились 5 ноября 2019 года, а по второму - 30 марта 2020 года. За это время Омеляну несколько раз разъяснялось, что он имеет право на освобождение от уголовной ответственности, но он настаивал на продолжении разбирательства.

18 августа экс-министр подал ходатайство об освобождении его от ответственности в связи с истечением сроков давности, которое и было удовлетворено судом.

При этом, в производстве ВАКС до сих пор остается другое дело по экс-главе Мининфраструктуры - о незаконных действиях, которые привели к недопоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн.

Также мы сообщали, что экс-министр Омелян встал на защиту своего бывшего подчиненного Новака, которого обвиняют в коррупции.