В среду, 19 августа, в Соломеском районе Киева 44-летний мужчина стрелял в автомобиль патрульной полиции. В настоящее время, он задержан, ведется следствие.

Об этом сообщает столичная Патрульная полиция на своем Telegram-канале.

По данным полиции, машина патрульных проезжала мимо остановки "Смелянская". После чего, мужчина, которая находился на тротуаре, резко подошел к дороге и выстрелил по автомобилю. Полицейским удалось сразу его задержать. У 44-летнего мужчины при себе был похожий на пистолет предмет и блокнот с подозрительными контактами. В частности, среди записей упоминаются "ЛНР" и "ДНР".

"Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалось странным, и следственно-оперативную группу для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина", - добавили в полиции.

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