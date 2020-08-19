Из Норвегии из-за шпионского скандала высылают российского дипломата. Это случилось после инцидента на прошлой неделе, когда в Осло полиция задержала норвежца по подозрению передачи важной информации сотруднику разведки РФ.

Об этом со ссылкой на СМИ Норвегии пишет "Интерфакс".

Так, Министерство иностранных дел Норвегии решило выслать российского дипломата, однако кого именно - не уточняется.

Известно, что решение принято после того, как недавно полиция в Осло задержала гражданина Норвегии по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам страны. Его задержали после встречи с человеком, предположительно, являющегося сотрудником российской разведки. В настоящее время подозреваемый остается под стражей.

В компании по сертификации судов DNV GL, в которой работал этот человек, заявили, что сотрудник, арестованный и обвиненный в шпионаже, работал над проектом по 3D-печати. Однако утверждается, что у него не было доступа к секретным данным и он не работал над проектами для оборонной промышленности, для вооруженных сил или для других правительственных агентств, где такой допуск является обязательным условием.

Напомним, в июле самолет-разведчик из Норвегии летал у границ России над Баренцевым морем.

Также мы писали, что Словакия выслала трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.