Президент США Дональд Трамп ретвитнул одну из "пленок", ранее обнародованную народным депутатом Андреем Деркачем, на которой зафиксирован разговор предположительно экс-президента Украины Петра Порошенко с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом.

Об этом в среду, 19 августа, информирует издание The Washington Post.

Сообщается, что Трамп ретвитнул "пленки Деркача" с разговором, датированным 18 февраля 2016 года. Отрывок, который был опубликован на странице президента США в Twitter посвящен увольнению генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал возможные преступления владельца украинской энергетической компании "Burisma", где сын Байдена занимал место в совете директоров.

Отметим, что сейчас данный ретвит уже заблокирован.

В беседе Порошенко и Байдена можно услышать, как экс-президент Украины заявил, что он принял отставку Шокина, "несмотря на то, что у нас не было никаких обвинений в коррупции, у нас нет никакой информации, что он делает что-то не так".

Напомним, ранее Деркач опубликовал аудиозаписи с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США на пятого президента Украины.

Так, исходя из пленок, Порошенко и Байден обсудили повышение коммунальных тарифов на 100% вместо 75%, увольнение генерального прокурора Виктора Шокина в обмен на кредит на сумму $1 млрд. Также Деркач обнародовал разговор, на котором звучат голоса предположительно Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина.

В свою очередь штаб бывшего вице-президента США Джо Байдена назвал пленки Деркача отредактированной "дыркой от бублика". А Порошенко назвал "слив" записей его телефонных разговоров началом масштабной спецоперации против Украины.