Президент США Дональд Трамп намерен выиграть выборы в ноябре и после этого баллотироваться еще и на третий президентский срок. Его не смущает, что стать президентом третий раз запрещено американским законодательством. Трамп собирается "обнулить" свое первое президентсво из-за вмешательств в его кампанию. Об этом он заявил во время выступления перед избирателями в городе Ошкош, штат Висконсин, передает CNN.

"Мы выиграем следующие четыре года. А после этого мы пойдем на еще четыре года, потому что они вмешивались в мою кампанию. Мы должны повторить эти четыре года", - убежден Трамп.

Баллотироваться на третий срок в США напрямую запрещено конституцией, но если Трамп проиграет выборы в 2020 году, то теоретически может повторить попытку в 2024 году.

Напомним, 14 июня американскому лидеру исполнилось 74 года.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-первая леди США Мишель Обама назвала Трампа неподходящим кандидатом в президенты.

Также мы сообщали, что у Трампа опровергли встречу с Путиным до выборов 3 ноября.