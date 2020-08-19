На День Государственного флага Украины и День Независимости в Киеве состоятся парусная фрегата, фестиваль высокого искусства, фотовыставка и другие торжественные мероприятия.

Полную программу празднований в среду, 19 августа, обнародовала пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Так, в ближайшие дни в столице состоятся следующие праздничные события:

С 20 августа по 4 сентября будет работать фотовыставка ко Дню Независимости Украины "Украина моя" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".





С 20 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская" будет Международный мультидисциплинарный некоммерческий и социально направленный фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.





23 августа в парке имени Тараса Шевченко все желающие смогут посетить творческий фестиваль "С Украиной в сердце".





24 августа пройдет видеоэкскурсия "Украина, ты нужна мне" в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей.





24 августа пройдет парусная регата "День Независимости" - соревнования среди крейсерско-гоночных яхт (залив "Собачье устье" и яхт-клуб Riviera Rivrside Marina).





Также уже открылась и продлится до 30 августа выставка-размышление "Украина: путь в будущее" в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия".





На Майдане Независимости с 21 августа до 20 ноября проведут выставочный проект ко Дню Героев Небесной Сотни "Век несокрушимых".





23 августа у здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36) и в районах города проведут торжественные церемонии поднятия Государственного флага Украины.





24 августа проведут молебны за Украину и украинский народ. В районах города в этот день возложат цветы к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции достоинства, участников антитеррористической операции и участников мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Кроме того, к праздникам центр Киева украсят иллюминацией. Также в КГГА отметили, что 23-24 августа возможно временное ограничение движения транспорта на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в центральной части столицы.

Напомним, к праздничным выходным "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к морю в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в этом направлении.

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