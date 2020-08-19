В материалах дела об убийстве журналиста Павла Шеремта фигурирует номер телефона радикала Сергея Стерненко, которого подозревают в убийстве человека.

Об этом сообщает "Бабель".

Так, в феврале 2019 суд предоставил полиции доступ к обширному списку номеров телефонов Vodafone, их интернет-трафику, датам, времени и продолжительности звонков. В списке телефонов был номер Сергея Стерненко, а также людей, которые фигурировали в деле Екатерины Гандзюк.

Адвокат Стерненко и подозреваемых по делу Шеремета Виталий Коломиец утверждает, что не знал о наличии телефона своего клиента в этом списке. По его словам, оба дела - Стерненко и Шеремета - вели одни и те же следователи, которые могли, по его мнению, таким образом "решать личные задачи".

Напомним, подозреваемым по делу об убийстве Шеремета Антоненко и Кузьменко уже вручили обвинительные акты, Дугарь получать его отказалась.

Также мы писали о том, что СБУ уже завершила досудебное расследование дела об убийстве радикалом Стерненко человека.