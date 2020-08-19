Президент Украины Владимир Зеленский, во время визита в Запорожскую область, заявил, что на дорогах Украины введут автоматическую систему проверки фиксации грузов. По его словам, сейчас в планах закупить и установить от 50 до 80 таких комплексов в ближайшее время.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", в среду, 19 августа.

"Мне кажется, что здесь реформа очень простая - как только человеческий фактор уйдет с дороги, все с дорогами будет нормально. Поэтому поставлена задача: ввести автоматическую систему проверки фиксации грузов. Она будет. Шесть пилотов (пилотных проектов - Ред.) мы уже сделали около Киева. В целом, планы от 50 до 80 таких комплексов закупить в ближайшее время и начать устанавливать", - сказал Зеленский.

По его словам, многотонные грузовики разбивают автомобильные дороги, в том числе и те, которые в настоящее время ремонтируют, поэтому пришлось привлечь еще представителей СБУ и Национальной полиции для контроля над соблюдением необходимых норм и правил.

"Эти грузовики разбивают новые современные дороги или те дороги, которые сейчас ремонтируют, поэтому мы и начали спецоперацию. Честно скажу вам, что доверия к "Укртрансбезопасности" не было, поэтому мы объединили рядом с "Укртрансбезопасностью" сотрудников СБУ, представителей Национальной полиции, чтобы все службы друг друга контролировали", - добавил Зеленский.

Также он добавил, что поставил эту задачу и министерству инфраструктуры, чтобы "перезагрузить "Укртранбезопасность".

Напомним, 23 июня Зеленский опубликовал видео в закрытом чате Viber для дальнобойщиков, в котором назвал водителей перегруженных фур "засранцами", а также пообещал их найти и наказать за нарушение весовых норм на дорогах.

Также мы писали, что полиция и Укртрансбезопасность начнут операцию по взвешиванию фур на мобильных и стационарных весовых пунктах.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, сейчас в шести областях Украины температура превышает 28 градусов по Цельсию. Клименко отметил, что в такую ​​жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.