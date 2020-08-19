Звезды украинского шоу-бизнеса выпустили музыкальный клип в поддержку протестующих в Беларуси людей. Ролик под названием "Героям" появился на официальном YouTube-канале коллектива "Беz обмежень", который вместе с группами "Скай" и Kozak system участвовал в его создании.

Также в клипе появляются и другие известные украинцы: Сергей Кузин, Ахтем Сеитаблаев, Василий Вирастюк, Роман Синицын, Олег Сенцов, Сергей Притула. Все они держат в руках табличку с надписями "Слава Украине" и "Жыве Беларусь".

В сопроводительном тексте к клипу указано, что песня авторства Сергея Танчинеца была написана полгода назад в поддержку украинских воинов в зоне ООС. Но после начавшихся в Беларуси после выборов президента массовых протестов песню решили посвятить и восставшим белорусам.

Ранее "Страна" писала о том, что сторонники Лукашенко запустили в телеграм свои стикеры.

Также мы сообщали, что в мультсериале "Южный парк" нашли предсказание протестов в Беларуси.