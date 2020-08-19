В Брюсселе проходит экстренный саммит Европейского союза, на котором идет обсуждение итогов выборы и протестов в Беларуси.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Беларуси Баренд Лейтс в своем Twitter в среду, 19 августа.

"Началась видеоконференция лидеров ЕС по ситуации в Беларуси", — написал он.

Встреча лидеров Евросоюза проходит в режиме видеоконференции.

Напомним, после выборов президента Беларуси и агрессии силовиков во время протестов недовольных их результатами, в ЕС назначили экстренный саммит для обсуждения жестокого подавления митингов и задержаний.

Позже Совет ЕС заявил, что считает результаты прошедших в Беларуси 9 августа выборов сфальсифицированными.

Отметим, что сегодня главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала новое обращение, в котором призвала Евросоюз не признавать победу Лукашенко.