Евросоюз начал экстренный саммит по ситуации в Беларуси
В Брюсселе проходит экстренный саммит Европейского союза, на котором идет обсуждение итогов выборы и протестов в Беларуси.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Беларуси Баренд Лейтс в своем Twitter в среду, 19 августа.
"Началась видеоконференция лидеров ЕС по ситуации в Беларуси", — написал он.
Встреча лидеров Евросоюза проходит в режиме видеоконференции.
Напомним, после выборов президента Беларуси и агрессии силовиков во время протестов недовольных их результатами, в ЕС назначили экстренный саммит для обсуждения жестокого подавления митингов и задержаний.
Позже Совет ЕС заявил, что считает результаты прошедших в Беларуси 9 августа выборов сфальсифицированными.
Отметим, что сегодня главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала новое обращение, в котором призвала Евросоюз не признавать победу Лукашенко.