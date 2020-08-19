Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президентские выборы в Беларуси, в которых победил действующий президент Александр Лукашенко, не были идеальными. Но, по его мнению, их нельзя использовать, чтобы подорвать диалог общества и власти.

Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, Россию тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в республике, объяснив их геополитикой. "Никто не скрывает, что речь идет о борьбе за постсоветское пространство", - сказал Лавров.

Он также призвал Запад вспомнить, чем закончилось его посредничество на Украине в 2014 году в период Евромайдана. Кроме того, он советует не использовать ситуацию в Беларуси, чтобы подорвать диалог с властями.

"Я бы просто посоветовал всем не пытаться использовать эту ситуацию в Белоруси для того, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, сделать его провокационным", - сказал министр.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко заявил, что Запад открыто финансирует массовые протесты в стране. Между тем, другим странам, по его мнению, необходимо сначала обратить внимание на свои проблемы.

Также сообщали, что главного соперник нынешнего президента Беларуси Светлана Тихановская призвала Европу не признавать победу Лукашенко. Она заявила, что выборы не были честными, результаты сфальсифицировали.