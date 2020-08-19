В среду, 19 августа, снова состоялся телефонный разговор между президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой Российской Федерации Владимиром Путиным. В этот раз Лукашенко попросил своего коллегу передать канцлеру Германии Ангеле Меркель не вмешиваться в дела республики.

Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эсмонт, передает RT.

"Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии", - заявила представитель Лукашенко.

По ее словам, президент Беларуси сам не видит необходимости в разговоре с Меркель.

"Каким может быть от него (разговора - Ред.) эффект? Скорее всего, отрицательным, ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас", - сказала Эйсмонт.

Напомним, первый разговор между Путиным и Лукашенко за последнее время произошел в субботу, 15 августа. Тогда лидеры стран обсудили протесты в Беларуси и возможность предоставления военной помощи Россией в случае внешней военной угрозы.

На следующий день, 16 августа, Путин в очередном разговоре со своим коллегой подтвердил, что РФ готова предоставить помощь на основе принципов Договора о Союзном государстве и, при необходимости, в случае внешней угрозы - по линии ОДКБ.

Уже 18 августа президент России рассказал Лукашенко о своем разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном по поводу ситуации в Беларуси. В ходе переговоров Путин предостерег своих европейских коллег от вмешательства в дела Республики Беларусь.